Riabkov: Presný dátum Witkoffovej návštevy v Moskve nebol stanovený
Vyslanie Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve oznámil americký prezident Donald Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Moskva 27. novembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vo štvrtok pre ruskú tlačovú agentúru TASS uviedol, že presný dátum návštevy osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a ďalších predstaviteľov v Moskve nebol dosiaľ stanovený, píše TASR.
„Pokiaľ viem, dátum ešte nebol stanovený. Harmonogram návštevy bude vypracovaný v závislosti od toho,“ uviedol Riabkov. Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov však v stredu ráno potvrdil, že Kremeľ a Biely dom dosiahli predbežnú dohodu o budúcotýždňovej návšteve Witkoffa v Moskve.
Vyslanie Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve oznámil americký prezident Donald Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Doplnil, že spolu majú vyriešiť niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine. Na stretnutí sa možno zúčastní i Trumpov zať a poradca Jared Kushner.
Trump neskôr novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One povedal, že americkí vyjednávači robia pokrok v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou a Moskva súhlasila spraviť nejaké ústupky.
