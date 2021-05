Putin a Biden zrejme nebudú diskutovať o Zmluve o otvorenom nebi

Moskva 28. mája (TASR) - Prezidenti Ruska a USA Vladimir Putin a Joe Biden zrejme nebudú na svojej nadchádzajúcej schôdzke diskutovať o otázkach týkajúcich sa Zmluvy o otvorenom nebi. Uviedol to v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov.



"Myslím si, že táto otázka nie je v tejto chvíli aktuálna... Pred diskusiou o akejkoľvek budúcej architektúre a alternatívnych systémoch musíme našim kolegom poskytnúť príležitosť na prehodnotenie ich postavenia.



Ak nebudú môcť hlboko prehodnotiť svoj chybný prístup k európskej bezpečnosti, bude jednoducho nemožné hovoriť o zmene bezpečnostnej architektúry v Európe - a napätie bude pretrvávať, čo nie je to, čo chceme," povedal Riabkov pre agentúru TASS.



Administratíva Joea Bidena informovala vo štvrtok Rusko, že sa znovu nepripojí k Zmluve o otvorenom nebi, ktorá umožňovala prieskumné lety nad vojenskými zariadeniami v oboch krajinách, ale bývalý prezident Donald Trump od nej odstúpil.



Účelom Zmluvy o otvorenom nebi bolo vybudovať dôveru medzi Ruskom a Západom, a to tak, že vyše tridsiatim signatárom zmluva umožňovala vykonávať prieskumné lety nad územím každého z nich a zhromažďovať informácie o ozbrojených silách a aktivitách.



Stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena a jeho ruského náprotivka Vladimira Putina sa uskutoční 16. júna vo švajčiarskej Ženeve. Pôjde o prvé osobné stretnutie týchto dvoch lídrov odvtedy, čo sa Biden v januári ujal prezidentského úradu. Ženevský summit bude zároveň predstavovať Putinovu prvú zahraničnú cestu od januára 2020, keď navštívil Izrael a palestínske územia.



Biden začiatkom mája vyjadril očakávanie, že jeho schôdzka s Putinom by sa mohla konať v júni počas jeho cesty do Európy, kde sa zúčastní na summitoch NATO a združenia siedmich priemyselne najvyspelejších krajín (G7). Vrcholná schôdzka G7 sa uskutoční od 11. do 13. júna v Británii a stretnutie lídrov NATO 14. júna v Bruseli. Bude to prvá zahraničná cesta súčasného amerického prezidenta.