Riabkov: Riziko priameho stretu medzi Ruskom a NATO rastie
Ruskí činitelia varovali, že ukrajinské útoky v hĺbke Ruska s použitím dronov, na ktorých výrobe sa podieľajú aj európske štáty, robia tieto krajiny priamou súčasťou konfliktu.
Autor TASR
Moskva 19. mája (TASR) - Riziko priamej konfrontácie medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou (NATO) rastie a jej prípadné dôsledky by mohli byť katastrofálne, varoval v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Riabkov podľa častí rozhovoru pre agentúru TASS zverejnených v utorok povedal, že v európskych štátoch sa čoraz častejšie hovorí o „hrozbe intenzívnej vojny“ s Ruskom, pričom zaznieva „nepriateľská protiruská rétorika“.
„V dôsledku tejto eskalácie napätia, ktorá zahŕňa aj očividne provokatívne kroky v oblasti jadrových zbraní, sa zvyšujú strategické riziká, ako aj nebezpečenstvo priameho stretu medzi NATO a našou krajinou so všetkými potenciálne katastrofickými dôsledkami, ktoré by to so sebou prinieslo,“ povedal ruský diplomat citovaný agentúrou Reuters.
Viacerí vysokopostavení predstavitelia NATO a západné spravodajské služby od ruského vpádu na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane upozorňujú, že Rusko by sa do niekoľkých rokov mohlo pokúsiť o útok aj proti niektorému z členských štátov Aliancie.
Moskva takýto zámer odmieta, vojnu na Ukrajine však zároveň vykresľuje ako súčasť už existujúceho širšieho konfliktu Ruska so Západom. Predstavitelia Kremľa tiež opakovane varujú pred rizikom jadrovej eskalácie v súvislosti so západnou vojenskou pomocou Kyjevu.
Ruskí činitelia varovali, že ukrajinské útoky v hĺbke Ruska s použitím dronov, na ktorých výrobe sa podieľajú aj európske štáty, robia tieto krajiny priamou súčasťou konfliktu. V apríli zverejnilo ruské ministerstvo obrany zoznam takýchto tovární v európskych štátoch, ktoré podľa neho treba chápať ako „legitímne ciele“ pre ruské ozbrojené sily.
