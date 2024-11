Riabkov: Rokovania o Ukrajine sú možné, ak Západ prijme Putinov návrh

Moskva 28. novembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov vyhlásil, že mier na Ukrajine sa dá vyrokovať, ak Spojené štáty a Západ uznajú, že ponúkané návrhy ruského prezidenta Vladimira Putina nemajú alternatívu.



Riabkov to uviedol v rozhovore pre agentúru RIA, na ktorú sa vo štvrtok vo svojej správe odvoláva agentúra Reuters, píše TASR.



Ruský diplomat zdôraznil, že priestor pre rokovania nebude, ak USA a Západ budú "zotrvávať vo svojich bludoch" a "nejakých pochybných schémach", eskalovať situáciu pomocou zbraní a nabádať Kyjev k ďalším provokáciám.



Riabkov pripomenul, že existujú len dve možnosti riešenia "ukrajinskej krízy": prijať to, čo navrhol Putin, alebo zachovať status quo "s perspektívou ďalšieho zhoršenia situácie" pre Západ.



V inej pasáži rozhovoru pre agentúru RIA Riabkov uviedol, že Rusko dosiahne, aby sa Spojených štátov "zmocnil strach a zdesenie" z dôsledkov ich zapojenia do konfliktu na Ukrajine. Podľa námestníka ruského ministra zahraničných vecí je potrebné Washington "priviesť k rozumu", a práve na to sa zameriavajú kroky ruskej strany.