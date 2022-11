Riabkov: Rusko a USA nevedú dialóg o deeskalácii situácie na Ukrajine

Washington/Moskva 29. novembra (TASR) - Rusko a Spojené štáty nevedú dialóg o Ukrajine, vyhlásil v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Zdôvodnil to "odlišnými prístupmi", informovala stanica CNN s odvolaním sa na ruskú agentúru RIA Novosti.



"Nie som si vedomý žiadneho deeskalačného smerovania v súvislosti s tým, čo sa deje na Ukrajine. Vôbec nič o tom neviem. So Spojenými štátmi nevedieme dialóg na tému Ukrajiny, pretože naše prístupy sú radikálne odlišné," povedal Riabkov podľa tlačovej agentúry TASS.



Ako opísal, Washington a Moskva si pravidelne vymieňajú signály o tom, ako jednotlivé strany vnímajú kroky toho druhého. Poukázal však na to, že rozdielnosť prístupov a nejednotnosť argumentov nevedie k rozvoju dialógu o situácii na Ukrajine.



"Američanom vysielame signály, že ich línia eskalácie a stále hlbšieho zapájania sa do tohto konfliktu prináša so sebou hrozné následky," dodal Riabkov s tým, že "riziká rastú".



Pripustil, že existuje šanca na obnovenie strategického dialógu s USA, avšak len vtedy, ak si Washington uvedomí, že "by nemalo dochádzať k jednostrannému vnucovaniu určitých pozícií."



Podľa Riabkova situácia na Ukrajine neovplyvňuje ruský postoj ohľadom jadrového zastrašovania, a to napriek "nepretržitým špekuláciám" USA o ruskej "nezodpovednej jadrovej rétorike".