Riabkov: Rusko bude určite ochotné zvážiť ďalšiu výmenu väzňov s USA

Moskva 11. decembra (TASR) - Rusko by bolo "určite pripravené zvážiť" ďalšiu výmenu väzňov so Spojenými štátmi, podobnú tej z augusta. V rozhovore pre televíziu NBC News to v utorok povedal námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Riabkov uviedol, že "nechce nič predbiehať". Takéto dohody podľa neho pomáhajú zlepšiť vzťahy medzi Ruskom a USA. Nová dohoda by podľa námestníka ruského ministerstva zahraničných vecí bola "zdravým krokom vpred, najmä na začiatku nasledujúcej administratívy" USA.



Rusko, Bielorusko a Spojené štáty, Nemecko, Poľsko, Slovinsko a Nórsko si v auguste v Ankare vymenili najväčší počet väzňov od konca studenej vojny. Na Západ v rámci výmeny zamierilo z Ruska a Bieloruska 16 ľudí, opačným smerom desať osôb – osem dospelých a dve deti.



Medzi prepustenými bol napríklad agent ruskej tajnej služby FSB Vadim Krasikov, ktorého nemecký súd odsúdil za vraždu na doživotie. V auguste 2019 za bieleho dňa v jednom z parkov v Berlíne neďaleko budovy parlamentu zavraždil bývalého čečenského poľného veliteľa Zelimchana Changošviliho.



Moskva prepustila napríklad amerického novinára Wall Street Journal Evana Gershkovicha, bývalého príslušníka americkej námornej pechoty Paula Whelana a novinárku stanice Rádio Sloboda (RFE/RL) Alsu Kurmaševovú. Ďalšími boli opozičný politik a nositeľ Pulitzerovej ceny Vladimir Kara-Murza a Iľja Jašin, spolupracovník Alexeja Navaľného.



Súčasťou rokovaní malo pôvodne byť oslobodenie samotného Navaľného, potvrdil Biely dom. Výmeny sa nedožil, pretože líder ruskej opozície zahynul vo februári v trestaneckej kolónii za polárnym kruhom za nevyjasnených okolností.



Prezident Putin prišiel ôsmich navrátilcov osobne privítať na letisko Vnukovo v Moskve. Vyhlásil, že Rusko "na nich ani na minútu nezabudlo".



Deti ruských špiónov Anny a Arťoma Dulcevovcov, ktorých zatkli v Slovinsku, až do výmeny nič netušili o svojom pôvode. "Že sú Rusi, sa dozvedeli, až keď lietadlo s nimi a ich rodičmi odštartovalo z Ankary," krátko po výmene povedal hovorca Kremľa Peskov. Nevedeli preto ani po rusky a mysleli si, že sú Argentínčania, kde pôvodne ich rodičia získali krytie.