Riabkov: Rusko chce dlhodobú mierovú dohodu

Moskva 24. februára (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v pondelok vyhlásil, že Rusko si želá dlhodobú dohodu o mieri na Ukrajine, ktorá by riešila hlavné príčiny konfliktu. Nejde mu o prímerie podporované Spojenými štátmi, po ktorom by nasledovalo rýchle obnovenie bojov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Môžeme s dostatočnou istotou rozpoznať túžbu americkej strany smerovať k rýchlemu prímeriu," povedal Riabkov pre ruskú tlačovú agentúru RIA. "Ale... prímerie bez dlhodobého riešenia je cestou k rýchlemu obnoveniu bojov a obnoveniu konfliktu s ešte vážnejšími dôsledkami vrátane dôsledkov pre rusko-americké vzťahy. To si neželáme," pokračoval námestník ruského ministra.



Podľa Riabkova je potrebné nájsť dlhodobé riešenie, ktoré musí nevyhnutne obsahovať prvok prekonania základných príčin toho, čo sa dialo na Ukrajine a v jej okolí, píše Reuters.



Ruskí a americkí predstavitelia minulý týždeň rokovali v saudskoarabskom Rijáde, kde sa podľa Kremľa zhodli na práci na obnovení bilaterálnych vzťahov a príprave rozhovorov o Ukrajine. Riabkov tvrdí, že rozhovory nepriniesli viac jasnosti o mierovom pláne amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu.



Zopakoval postoj Moskvy, že nemala inú možnosť ako začať na Ukrajine tzv. špeciálnu vojenskú operáciu, pretože NATO sa podľa neho "nespútane" rozširuje na východ.



Podľa Reuters sa Riabkov v rozhovore, ktorý bol zverejnený v deň tretieho výročia začiatku vojny na Ukrajine, sťažoval na to, čo označil za pošliapavanie práv ruskojazyčného obyvateľstva na Ukrajine.