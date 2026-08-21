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Riabkov: Rusko je otvorené návrhom na mier na Ukrajine
Riabkov v rozhovore pre portál News.ru povedal, že Spojené štáty prejavili pripravenosť pre konštruktívny dialóg a porozumenie ruskej pozície.
Autor TASR
Moskva 21. augusta (TASR) - Rusko je otvorené vypočuť si nové návrhy, ako dosiahnuť urovnanie konfliktu na Ukrajine, uviedol v rozhovore zverejnenom v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Všetky návrhy by podľa neho mali vychádzať z reálnej situácie v teréne, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News.
Riabkov v rozhovore pre portál News.ru povedal, že Spojené štáty prejavili pripravenosť pre „konštruktívny dialóg“ a „porozumenie ruskej pozície“.
„V tomto štádiu je dôležitejšie, do akej miery je Washington schopný ovplyvňovať rozhodnutia kyjevského režimu a jeho európskych sponzorov, ktorí stále snívajú o 'strategickej porážke' Ruska,“ uviedol námestník.
Podľa Sky News vyjadrenie Riabkova naznačuje, že Rusko ukončí vojnu iba za podmienok, ktoré si samo stanoví, a dúfa, že USA dokážu ovplyvniť Ukrajinu a jej spojencov.
Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine stagnujú, najmä z dôvodu vojny v Iráne. Kremeľ vo štvrtok uviedol, že zatiaľ nemá informácie o možnej návšteve Moskvy zo strany amerických osobitných vyslancov Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa, ktorí viedli predošlé rokovania s Ruskom.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v júli po stretnutí so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v Manile povedal, že Spojené štáty sú pripravené zohrať konštruktívnu úlohu a napomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Rubio vtedy poznamenal, že hlavnou výzvou naďalej zostáva nájdenie riešenia, „ktoré by mohli obe strany akceptovať“.
Riabkov v piatkovom rozhovore taktiež naznačil, že Rusko má záujem pokračovať v rozhovoroch s USA o jadrových zbraniach. Spojené štáty vo februári nechali vypršať platnosť Zmluvy medzi USA a Ruskou federáciou o opatreniach na ďalšie zníženie a obmedzenie strategických útočných zbraní (New START), poslednej významnej dohody o kontrole zbrojenia medzi týmito krajinami. Washington pritom trval na novej zmluve, ktorá by zahŕňala aj Čínu. Tá to však odmietla. Jej jadrový arzenál je síce výrazne menší než ruský, no rýchlo rastie.
Moskva uviedla, že bude naďalej dodržiavať obmedzenia týkajúce sa rakiet a bojových hlavíc stanovené v tejto zmluve, ak bude Washington robiť to isté.
„Aj naďalej sme otvorení hľadaniu politických a diplomatických spôsobov, ako túto oblasť stabilizovať,“ povedal Riabkov.
Riabkov v rozhovore pre portál News.ru povedal, že Spojené štáty prejavili pripravenosť pre „konštruktívny dialóg“ a „porozumenie ruskej pozície“.
„V tomto štádiu je dôležitejšie, do akej miery je Washington schopný ovplyvňovať rozhodnutia kyjevského režimu a jeho európskych sponzorov, ktorí stále snívajú o 'strategickej porážke' Ruska,“ uviedol námestník.
Podľa Sky News vyjadrenie Riabkova naznačuje, že Rusko ukončí vojnu iba za podmienok, ktoré si samo stanoví, a dúfa, že USA dokážu ovplyvniť Ukrajinu a jej spojencov.
Rozhovory o ukončení vojny na Ukrajine stagnujú, najmä z dôvodu vojny v Iráne. Kremeľ vo štvrtok uviedol, že zatiaľ nemá informácie o možnej návšteve Moskvy zo strany amerických osobitných vyslancov Jareda Kushnera a Stevea Witkoffa, ktorí viedli predošlé rokovania s Ruskom.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v júli po stretnutí so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom v Manile povedal, že Spojené štáty sú pripravené zohrať konštruktívnu úlohu a napomôcť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Rubio vtedy poznamenal, že hlavnou výzvou naďalej zostáva nájdenie riešenia, „ktoré by mohli obe strany akceptovať“.
Riabkov v piatkovom rozhovore taktiež naznačil, že Rusko má záujem pokračovať v rozhovoroch s USA o jadrových zbraniach. Spojené štáty vo februári nechali vypršať platnosť Zmluvy medzi USA a Ruskou federáciou o opatreniach na ďalšie zníženie a obmedzenie strategických útočných zbraní (New START), poslednej významnej dohody o kontrole zbrojenia medzi týmito krajinami. Washington pritom trval na novej zmluve, ktorá by zahŕňala aj Čínu. Tá to však odmietla. Jej jadrový arzenál je síce výrazne menší než ruský, no rýchlo rastie.
Moskva uviedla, že bude naďalej dodržiavať obmedzenia týkajúce sa rakiet a bojových hlavíc stanovené v tejto zmluve, ak bude Washington robiť to isté.
„Aj naďalej sme otvorení hľadaniu politických a diplomatických spôsobov, ako túto oblasť stabilizovať,“ povedal Riabkov.