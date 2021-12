Riabkov: Rusko možno umiestni v Európe jadrové rakety stredného doletu

Moskva 13. decembra (TASR) - Rusko bude nútené rozmiestniť v Európe rakety stredného doletu s jadrovými hlavicami, ak Západ odmietne pristúpiť k moratóriu zakazujúcemu tieto druhy zbraní na kontinente ako súčasti balíka záruk ohľadne krízy na Ukrajine. Vyhlásil to v pondelok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, informovala agentúra Reuters.



Ako zdôraznil Riabkov, Moskva momentálne prechováva nedôveru voči Severoatlantickej aliancii. Reuters pripomína, že vzťahy Ruska so Západom sú v súčasnosti najhoršie od pádu železnej opony.



Rakety s jadrovými hlavicami s doletom od 500 do 5500 kilometrov boli v Európe zakázané podľa dohody z roku 1987 medzi vtedajším sovietskym vodcom Michailom Gorbačovom a americkým prezidentom Ronaldom Reaganom. Washington od tejto dohody odstúpil predvlani tvrdiac, že Moskva ju roky porušovala vývojom rakiet 9M729 (v kódovaní NATO pod názvom Screwdriver/Skrutkovač) s doletom 2500 kilometrov.



Ak má NATO pravdu a Rusko už rozmiestnilo tieto rakety vo svojej európskej časti, potom sú Riabkovove hrozby iba prázdnym gestom, povedal pre Reuters expert na ruskú zahraničnú politiku a kontrolu zbrojenia z Univerzity v Innsbrucku Gerhard Mangott. Ak však Rusko tieto zbrane naozaj nemá rozmiestnené západne od Uralu, potom ide zo strany Moskvy o "posledný signál pre NATO na začatie rozhovorov", uviedol odborník. Dodal, že "ak NATO neustúpi zo svojej pozície a nezačne rokovať, potom Rusko určite nasadí rakety Screwdriver až k svojim západným hraniciam".



Moskva si podľa Riabkova všimla "nepriame náznaky", že NATO sa chystá rozmiestniť v Európe rakety stredného doletu. NATO však tvrdí, že Spojené štáty neplánujú nasadiť na kontinente ďalšie rakety, pričom sú pripravené na nové ruské rakety odpovedať iba rozmiestnením konvenčných zbraní.