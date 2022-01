Riabkov: Rusko nevidí dôvod na rozhovory so Západom v blízkom čase

Moskva 13. januára (TASR) - Rusko nevidí dôvod na uskutočnenie nového kola rozhovorov so Západom v nadchádzajúcich dňoch po tom, ako počas doterajších rokovaní o bezpečnostných zárukách nedošlo k pokroku. Vyhlásil to vo štvrtok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, informovala agentúra AFP.



"Nevidím dôvod, prečo by sme si mali v najbližších dňoch spolu sadnúť, znova sa stretnúť a začať rovnaké diskusie," povedal Riabkov v rozhovore pre televíznu stanicu RTVI.



Západných náprotivkov obvinil, že im chýba akákoľvek "flexibilita" viesť rokovania o "vážnych témach".



Riabkov zároveň podľa agentúry AP varoval, že v prípade zvýšeného napätia so Spojenými štátmi nemožno vylúčiť nasadenie ruskej vojenskej infraštruktúry na Kube a vo Venezuele.



Kremeľ vo štvrtok nepriaznivo ohodnotil bezpečnostné rokovania medzi Ruskom, USA a Severoatlantickou alianciou. Označil ich za neúspešné, pričom uviedol, že zúčastnené strany sa nezhodujú v základných otázkach.



"Rokovania boli iniciované na to, aby sme dostali konkrétne odpovede na konkrétne položené zásadné otázky, a pri tých sme zaznamenali nezhody. To je zlé, možno to pokladať iba za mínus oboch tých dvoch kôl (rokovaní), ktoré už prebehli," uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Rokovania medzi Ruskom, USA a Severoatlantickou alianciou sa konajú z dôvodu obáv pred Ruskou inváziou na Ukrajinu. Moskva od Spojených štátov a organizácie NATO žiada rozsiahle bezpečnostné záruky vrátane toho, aby sa aliancia nerozšírila o Ukrajinu. Spojené štáty a spojenci však Rusku pohrozili, že ak zaútočí, zavedú proti nemu prísne sankcie, vysvetľuje AFP.