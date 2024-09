Riabkov: Rusko nevykoná jadrovú skúšku, ak to neurobia Spojené štáty

Moskva 23. septembra (TASR) – Rusko neuskutoční skúšky jadrových zbraní, pokiaľ ich nebudú testovať ani Spojené štáty. V pondelok to uviedol námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, ktorý má na starosti oblasť kontroly zbrojenia. Vyjadril sa po dohadoch, že by Kremeľ mohol upustiť od postsovietskeho moratória na nukleárne testy, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



O možnosti obnovenia ruských jadrových skúšok sa hovorí čoraz viac v čase, keď USA a ich európski spojenci zvažujú, či Ukrajine povolia útočiť západnými zbraňami hlboko na území Ruska.



Ruské štátne noviny Rossijskaja gazeta minulý týždeň zverejnili rozhovor s veliteľom jadrového testovacieho areálu na arktickom súostroví Nová zem Andrejom Sinicynom, podľa ktorého je tento skúšobný priestor pripravený na obnovenie testov.



"Nič sa nezmenilo," povedal Riabkov v pondelok pre ruské tlačové agentúry o špekuláciách, že jadrová skúška by mohla byť odpoveďou Ruska na raketové útoky hlboko na jeho území. "Ako to definoval a formuloval prezident Ruskej federácie, môžeme takéto skúšky vykonať, ale nebudeme ich vykonávať, ak sa takýchto krokov zdržia Spojené štáty."



Riabkov dodal, že prípravy v priestore pre skúšky jadrových zbraní na Novej zemi podnikli v reakcii na kroky USA smerujúce podľa jeho slov k modernizácii ich testovacej infraštruktúry.



Rusko, USA a Čína v posledných rokoch vybudovali vo svojich jadrových testovacích areáloch nové objekty a vyhĺbili tam nové tunely, informovala v roku 2023 televízia CNN.



Rusko od rozpadu Sovietskeho zväzu nevykonalo nukleárnu skúšku. ZSSR naposledy testoval jadrové zbrane v roku 1990 a Spojené štáty v roku 1992. Od roku 2000 uskutočnila test zahŕňajúci jadrový výbuch len Severná Kórea.



Riabkov tiež povedal, že Moskvu znepokojili správy, podľa ktorých USA neplánujú stiahnuť svoje raketové systémy stredného dosahu z Filipín. Rusko podľa neho zvažuje reakciu s cieľom vytvoriť "protiváhu" v tomto regióne.