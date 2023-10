Riabkov: Rusko obnoví jadrové skúšky, len ak to najprv spravia USA

Moskva 10. októbra (TASR) - Rusko zruší ratifikáciu Zmluvy o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT). Jadrové skúšky však obnoví, len ak to najprv spravia USA, vyhlásil v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Riabkov povedal, že Rusko zruší CTBT, aby dosiahlo rovnaký status ako USA. Dodal, že ak by USA uskutočnili jadrové skúšky, Rusko by ich taktiež "muselo nasledovať". Zmluva z roku 1996 zakazuje vykonávať jadrové skúšky kdekoľvek na svete. Obe krajiny zmluvu prijali, no USA ju neratifikovali.



Predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin vyhlásil, že Štátna duma bude rozhodovať o zrušení ratifikácie. Rada, ktorá určuje program rokovaní Štátnej dumy, dala v pondelok výboru pre zahraničné veci desať dní, aby vo veci vypracoval príslušný návrh.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň povedal, že Rusko by mohlo ohľadne zmluvy "teoreticky" nasledovať USA. Dodal, že hoci niektorí experti diskutujú o potrebe jadrových skúšok, on ešte k tomuto záveru nedospel. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že možné zrušenie ratifikácie zmluvy neznamená, že Moskva má v úmysle testovať jadrové zbrane. Niektoré krajiny sa obávajú, že Rusko by mohlo obnoviť jadrové testy, aby tak odradilo Západ od ďalšej vojenskej podpory Ukrajiny.