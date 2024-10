Riabkov: Rusko sa musí pripraviť na dlhú konfrontáciu s USA

Moskva 1. októbra (TASR) - Rusko sa musí pripraviť na dlhú konfrontáciu so Spojenými štátmi, vyhlásil v utorok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Musíme sa pripraviť na dlhú konfrontáciu s touto krajinou. Sme na tom v každom zmysle pripravení," uviedol Riabkov, ktorého agendou je dohľad nad kontrolou zbrojenia a vzťahy s Washingtonom.



Zároveň povedal, že Moskva nemá ilúzie o vzťahoch s Washingtonom vzhľadom na stranícku "protiruskú zhodu" v Spojených štátoch. "Vysielame nášmu oponentovi všetky varovné signály, aby nepodcenil naše odhodlanie," vyhlásil Riabkov.



Invázia Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 vyvolala najväčšiu konfrontáciu medzi Ruskom a Západom od kubánskej krízy v roku 1962, ktorá je považovaná za chvíľu, keď boli Rusko a USA najbližšie k jadrovej vojne.



Konflikt na Ukrajine podľa ruských predstaviteľov momentálne vstupuje do zatiaľ najnebezpečnejšej chvíle. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dlhodobo žiada Západ o povolenie používať západné zbrane dlhého dosahu pri útokoch na ciele v ruskom vnútrozemí. Prezident Vladimir Putin však varoval, že takéto povolenie by znamenalo, že Západ vstúpi do vojny s jeho krajinou.