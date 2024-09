Riabkov: Rusko zmení svoju jadrovú doktrínu vzhľadom na konanie Západu

Moskva 1. septembra (TASR) - Rusko urobí zmeny vo svojej jadrovej doktríne v reakcii na konanie Západu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Vyhlásil to v nedeľu námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters.



Riabkov podľa ruskej agentúry TASS uviedol, že toto rozhodnutie "je spojené s eskalačným kurzom" západných protivníkov Ruska, ktorý súvisí s tzv. "špeciálnou vojenskou operáciou" na Ukrajine. Nešpecifikoval, pritom presne o aké zmeny by mohlo ísť, a ani kedy budú prijaté.



Súčasná ruská jadrová doktrína hovorí, že k použitiu jadrových zbraní na strane Ruska môže prísť v prípade jadrového útoku nepriateľa alebo v prípade konvenčného útoku, ktorý by ohrozoval existenciu ruského štátu. Rusko pritom obviňuje Západ z toho, že využíva Ukrajinu, aby mohol proti nemu viesť zástupnú vojnu.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v rozhovore zverejnenom v nedeľu uviedol, že Západ zašiel priďaleko a Rusko spraví všetko pre ochranu svojich záujmov.



Ruskí predstavitelia už skôr hovorili o tom, že uvažujú o zmene jadrovej doktríny. Riabkovove nedeľňajšie vyhlásenie o zmene je však podľa agentúry Reuters najjednoznačnejšie. "Táto práca je v pokročilom štádiu a existuje jasný zámer spraviť úpravy," uviedol Riabkov podľa agentúry TASS.



Aj samotný ruský prezident Vladimir Putin v júni uviedol, že jadrová doktrína je "živý nástroj", ktorý je možné vzhľadom na vývoj situácie vo svete meniť.