< sekcia Zahraničie
Riabkov sa vyjadril k cieľom ruských návrhov ohľadom New START
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami.
Autor TASR
Moskva 26. novembra (TASR) - Návrhy Moskvy v súvislosti s dohodou New START majú zabrániť negatívnym globálnym scenárom. V stredu to vyhlásil námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a TASS.
„Je dôležité zdôrazniť, aká aktuálna a užitočná je naša iniciatíva po ukončení programu START. Ak ju americká strana z akéhokoľvek dôvodu odmietne alebo rozšíri svoje kapacity v tejto oblasti, situácia v oblasti strategickej bezpečnosti sa zhorší, napätie sa zvýši a predvídateľnosť prudko klesne, ak nie úplne zmizne,“ varoval Riabkov.
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Podpísali ju v roku 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet rozmiestnených jadrových hlavíc na 1550 na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Ruský prezident Vladimir Putin v septembri ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Zmluva v prípade nepredĺženia alebo nenahradenia inou dohodou vyprší vo februári 2026. Trump v októbri v reakcii povedal, že to znie ako dobrý nápad.
„Je dôležité zdôrazniť, aká aktuálna a užitočná je naša iniciatíva po ukončení programu START. Ak ju americká strana z akéhokoľvek dôvodu odmietne alebo rozšíri svoje kapacity v tejto oblasti, situácia v oblasti strategickej bezpečnosti sa zhorší, napätie sa zvýši a predvídateľnosť prudko klesne, ak nie úplne zmizne,“ varoval Riabkov.
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi Ruskom a USA, ktoré sú najväčšími jadrovými veľmocami. Podpísali ju v roku 2010 v Prahe vtedajší prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet rozmiestnených jadrových hlavíc na 1550 na každej strane, čo je o takmer 30 percent menej oproti predchádzajúcemu limitu z roku 2002.
Ruský prezident Vladimir Putin v septembri ponúkol, že Rusko bude dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy New START ešte rok po uplynutí jej platnosti, ak to isté urobia aj USA. Zmluva v prípade nepredĺženia alebo nenahradenia inou dohodou vyprší vo februári 2026. Trump v októbri v reakcii povedal, že to znie ako dobrý nápad.