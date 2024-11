Riabkov: Test Orešnika bol nutný na to, aby bol hlas Ruska vypočutý

Moskva 27. novembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v stredu vyhlásil, že minulotýždňový útok novou balistickou raketou stredného doletu Orešnik (Lieska) na Ukrajinu bol nutný na to, aby bol hlas Ruska vypočutý. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na ruské médiá.



Podľa Riabkova je ešte stále možné začať rokovania so Západom. Moskva však potrebovala použiť silnejšie metódy na to, aby jasne vyjadrila svoj postoj.



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň vo štvrtok v mimoriadnom vystúpení v štátnej televízii oznámil, že Rusko zasiahlo Ukrajinu novou raketou stredného doletu Orešnik, ktorá niesla nejadrovú hlavicu.



Tento "test v bojových podmienkach" označil za reakciu na "agresívne kroky krajín NATO voči Rusku". Ukrajina začala minulý týždeň útočiť na ruské územie americkými raketami dlhšieho doletu. O povolení Spojených štátov na takéto útoky informoval denník The New York Times.