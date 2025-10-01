< sekcia Zahraničie
Riabkov: Tretie kolo rokovaní Ruska a USA príde pred koncom jesene
Cieľom bolo normalizovať prácu diplomatických misií, ktoré sa počas vlády bývalého amerického prezidenta Joea Bidena rapídne zhoršili.
Autor TASR
Moskva 1. októbra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v stredu v rozhovore pre agentúru TASS uviedol, že tretie kolo rokovaní Ruska a Spojených štátov o obnovení fungovania veľvyslanectiev sa uskutoční pred koncom jesene, píše TASR.
„Určite sa uskutoční pred koncom jesene. Momentálne nie sú známe žiadne dátumy a o všetkom sa rokuje,“ uviedol Riabkov. Rusko a Spojené štáty o obnovení fungovania veľvyslanectiev rokovali v tureckom Istanbule dvakrát - 27. februára a 10. apríla.
Cieľom bolo normalizovať prácu diplomatických misií, ktoré sa počas vlády bývalého amerického prezidenta Joea Bidena rapídne zhoršili. Obe krajiny si vtedy recipročne vyhostili viacerých diplomatov a obmedzili prijímanie nových zamestnancov na svoje veľvyslanectvá.
Ruskú delegáciu na rokovaniach viedol veľvyslanec vo Washingtone Alexandr Darčiev a delegáciu USA zástupkyňa námestníka ministra zahraničných vecí pre európske a euroázijské záležitosti Sonata Coulterová. Prvé stretnutie trvalo viac ako šesť hodín, druhé päť a pol hodiny.
Riabkov pre TASS uviedol, že Moskva očakáva odpoveď amerického prezidenta Donalda Trumpa na ponuku Vladimira Putina, podľa ktorej je Moskva pripravená dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy o kontrole jadrového zbrojenia New START aj rok po uplynutí jej platnosti, pokiaľ to isté urobia Spojené štáty.
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami – Ruskom a USA. Zmluvu podpísali v roku 2010 v Prahe bývalí prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môže každá strana rozmiestniť. Bez predĺženia jej platnosť vyprší 5. februára 2026.
„Teraz stoja pred voľbou, kam sa pohnúť – buď smerom k stabilizácii, alebo smerom k rozpútaniu nových zbrojných pretekov, proti čomu sa staviame, hoci spoľahlivo zabezpečíme našu vlastnú bezpečnosť,“ uviedol námestník ruského rezortu diplomacie.
Rusko podľa Riabkova tiež presadzuje otázku obnovenia priamych letov do Spojených štátov. Washington údajne v súčasnosti tieto návrhy prehodnocuje.
„Určite sa uskutoční pred koncom jesene. Momentálne nie sú známe žiadne dátumy a o všetkom sa rokuje,“ uviedol Riabkov. Rusko a Spojené štáty o obnovení fungovania veľvyslanectiev rokovali v tureckom Istanbule dvakrát - 27. februára a 10. apríla.
Cieľom bolo normalizovať prácu diplomatických misií, ktoré sa počas vlády bývalého amerického prezidenta Joea Bidena rapídne zhoršili. Obe krajiny si vtedy recipročne vyhostili viacerých diplomatov a obmedzili prijímanie nových zamestnancov na svoje veľvyslanectvá.
Ruskú delegáciu na rokovaniach viedol veľvyslanec vo Washingtone Alexandr Darčiev a delegáciu USA zástupkyňa námestníka ministra zahraničných vecí pre európske a euroázijské záležitosti Sonata Coulterová. Prvé stretnutie trvalo viac ako šesť hodín, druhé päť a pol hodiny.
Riabkov pre TASS uviedol, že Moskva očakáva odpoveď amerického prezidenta Donalda Trumpa na ponuku Vladimira Putina, podľa ktorej je Moskva pripravená dodržiavať obmedzenia vyplývajúce zo zmluvy o kontrole jadrového zbrojenia New START aj rok po uplynutí jej platnosti, pokiaľ to isté urobia Spojené štáty.
Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami – Ruskom a USA. Zmluvu podpísali v roku 2010 v Prahe bývalí prezidenti Barack Obama a Dmitrij Medvedev a do platnosti vstúpila vo februári 2011. Obmedzuje počet jadrových hlavíc, ktoré môže každá strana rozmiestniť. Bez predĺženia jej platnosť vyprší 5. februára 2026.
„Teraz stoja pred voľbou, kam sa pohnúť – buď smerom k stabilizácii, alebo smerom k rozpútaniu nových zbrojných pretekov, proti čomu sa staviame, hoci spoľahlivo zabezpečíme našu vlastnú bezpečnosť,“ uviedol námestník ruského rezortu diplomacie.
Rusko podľa Riabkova tiež presadzuje otázku obnovenia priamych letov do Spojených štátov. Washington údajne v súčasnosti tieto návrhy prehodnocuje.