Riabkov tvrdí, že Rusko sa nedá zastrašiť plánmi na posilnenie NATO

Moskva 29. júna (TASR) - Rusko v stredu vyhlásilo, že sa nenechá zastrašiť plánmi Spojených štátov, ktoré oznámili, že pošlú do Európy ďalších vojakov a techniku v záujme posilnenia Severoatlantickej aliancie. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Myslím si, že tí, čo navrhujú takéto riešenia, podliehajú klamnej predstave, že sa im podarí Rusko zastrašiť, nejakým spôsobom potlačiť," povedal novinárom námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov s tým, že "sa im to nepodarí".



"Bezpečnosť krajín, v ktorých sa objavia ďalšie kontingenty (vojakov), sa neposilní," pokračoval Riabkov. Šance na stabilizáciu situácie sa podľa jeho slov takýmto spôsobom len oddialia, zatiaľ čo riziká vzrastú.



Riabkov tiež uviedol, že Moskva na tieto udalosti zodpovedajúcim spôsobom zareaguje. "Máme kapacity a zdroje," pohrozil. "To, čo sa teraz deje, určite povedie k odvetným opatreniam z našej strany," dodal.



Americký prezident Joe Biden v stredu na summite NATO v Madride oznámil, že USA pošlú do Európy ďalších vojakov a techniku na posilnenie obranných kapacít na zemi, vo vzduchu i na mori.



V rámci avizovaného vyslania posíl do Európy USA vytvoria v Poľsku veliteľstvo pre 5. zbor pozemných síl americkej armády, umiestnia ďalšie oddiely do Rumunska, dve letky stíhačiek F-35 do Spojeného kráľovstva a dva torpédoborce do Španielska. Takisto posilnia prítomnosť svojich vojakov v pobaltských krajinách a vzdušných síl v Nemecku a Taliansku.