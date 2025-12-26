< sekcia Zahraničie
Riabkov: Ukrajina sa snaží „zmariť“ rokovania o mierovom pláne
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu podľa všetkého stretne s americkým lídrom Donaldom Trumpom na Floride, aby diskutovali o novej verzii amerického plánu.
Autor TASR
Moskva 26. decembra (TASR) - Rusko obvinilo v piatok Ukrajinu zo snahy „zmariť“ rokovania o americkom mierom pláne na ukončenie vojenskej ofenzívy. Moskva tvrdí, že text, ktorý Kyjev predložil tento týždeň, sa „radikálne líši“ od toho, o ktorom rokovala s Washingtonom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Naša schopnosť urobiť posledný krok a dosiahnuť dohodu bude závisieť od našej práce a politickej vôle druhej strany,“ povedal námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. „Najmä v kontexte zintenzívnenia snáh Kyjeva a jeho sponzorov... o jej zmarenie,“ vyhlásil Riabkov, pričom sponzormi odkazoval najmä na Európsku úniu, ktorá podľa jeho slov dohodu nepodporuje.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v nedeľu podľa všetkého stretne s americkým lídrom Donaldom Trumpom na Floride, aby diskutovali o novej verzii amerického plánu, píše AFP.
„Bez adekvátneho riešenia problémov, ktoré sú príčinou tejto krízy, bude dosiahnutie finálnej dohody jednoducho nemožné,“ zdôraznil Riabkov. Takisto uviedol, že akákoľvek dohoda musí „zostať v medziach“ stanovených Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom počas augustového summitu oboch lídrov na Aljaške, inak „nebude možné dosiahnuť žiadnu dohodu“.
„Tento plán, ak ho tak môžeme nazvať, sa radikálne líši od 27 bodov, ktoré sme v spolupráci s americkou stranou vypracovali v posledných týždňoch,“ zhodnotil.
Podľa nového 20-bodového plánu, ktorý odhalil Zelenskyj, by bola súčasná frontová línia zmrazená a Ukrajina by mohla stiahnuť vojská z východu, kde by sa vytvorili demilitarizované nárazníkové zóny. Zelenskyj v piatok vyhlásil, že dohoda je pripravená už na 90 percent.
