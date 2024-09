Riabkov: USA by mali počúvať varovania Moskvy týkajúce sa Ukrajiny

Moskva 20. septembra (TASR) - Spojené štáty by mali brať do úvahy varovania Moskvy o možnej eskalácii konfliktu na Ukrajine, uviedol v piatok námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov podľa ruskej štátnej tlačovej agentúry RIA Novosti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Námestník v reakcii na možné stretnutie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a svojho amerického náprotivku Antonyho Blinkena na okraji zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku uviedol, že k ničomu takému nedôjde. Podľa jeho slov predstavitelia krajín totiž "nemajú o čom hovoriť".



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová osobitne zdôraznila význam udelenia povolenia pre Kyjev na vykonávanie útokov na dlhšie vzdialenosti do územia Ruska, čo by podľa nej zmenilo charakter konfliktu na Ukrajine.



Viacerí ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Vladimira Putina však varovali, že ak Západ uvoľní pre Ukrajinu obmedzenia spojené s používaním ďalekonosných zbraní, bude to znamenať, že NATO vstúpi do priamej vojny s Ruskom.