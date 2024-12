Riabkov varuje USA a Donalda Trumpa pred testovaním jadrových zbraní

Moskva 27. decembra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov v piatok varoval nastupujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa pred skúškami jadrových zbraní. Podľa neho je Moskva pripravená a zvažuje v takom prípade celý rad možných krokov, TASR píše na základe správy agentúry Reuters.



Riabkov dohliada na kontrolu zbrojenia a podľa ruského denníka Kommersant tvrdí, že Donald Trump zaujal počas svojho prvého funkčného obdobia radikálny postoj k Zmluve o úplnom zákaze jadrových skúšok (CTBT).



"Medzinárodná situácia je v súčasnosti nesmierne zložitá (a) americká politika je dnes voči nám vo svojich rôznych aspektoch mimoriadne nepriateľská," uviedol Riabkov.



"Takže fakultatívnosť našich krokov v záujme zaistenia bezpečnosti a komplex možných opatrení a krokov na jej realizáciu... nepozná žiadne výnimky," dodal.



Počas svojho prvého prezidentského obdobia Trump so svojim kabinetom uvažoval o prípadnom uskutočnení prvého amerického jadrového testu od roku 1992. V roku 2020 o tom informoval denník The Washington Post.



Samostatné Rusko ešte neuskutočnilo žiadnu jadrovú skúšku a Sovietsky zväz naposledy testoval jadrové zbrane v roku 1990. Reuters pripomína, že ruský prezident Vladimir Putin pripustil skúšku jadrových zbraní len v prípade, ak by ju vykonali aj Spojené štáty.