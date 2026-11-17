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Riabkov: Vstup Ukrajiny do NATO je neprijateľný
Zelenskyj minulý týždeň novinárom povedal, že Spojené štáty sa prvýkrát opýtali ukrajinskej strany, či by bola ochotná stiahnuť sa z regiónu Donbas výmenou za členstvo v NATO.
Autor TASR
Moskva 17. novembra (TASR) - Rusko naďalej odmieta, aby Ukrajina vstúpila do Severoatlantickej aliancie (NATO). Považujeme to za kategoricky neprijateľné, vyhlásil v utorok námestník ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Z jeho vyjadrení zverejnených agentúrou TASS tiež vyplýva, že Rusko neplánuje vo svojich požiadavkách voči Ukrajine urobiť ústupky. Informuje o tom TASR.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň novinárom povedal, že Spojené štáty sa prvýkrát opýtali ukrajinskej strany, či by bola ochotná stiahnuť sa z regiónu Donbas výmenou za členstvo v NATO. Moskva požaduje odovzdanie celého Donbasu, čo však Kyjev odmieta a trvá na zastavení bojov na súčasnej frontovej línii.
„To je kategoricky neprijateľné,“ povedal k možnému pristúpeniu Ukrajiny k NATO Riabkov, ktorý sa minulý týždeň zúčastnil na trojstranných rokovaniach s Ukrajinou a USA v Abú Zabí.
Rusko teraz vyhodnocuje výsledky rozhovorov a podľa Riabkova pripravuje ďalšie návrhy, ktoré majú zohľadniť otázku európskej bezpečnosti aj „bezpečnosti v oblasti, ktorá obklopuje Rusko a Ukrajinu“. „To všetko sú neodmysliteľné prvky budúceho riešenia,“ uviedol ruský diplomat.
Súčasné európske bezpečnostné usporiadanie je podľa Riabkova v troskách a treba ho opätovne vybudovať tak, aby bolo „odolné voči prejavom nepriateľstva a agresie, ktoré predstavujú priamu hrozbu pre našu bezpečnosť“. O bezpečnosti v Európe podľa neho nemožno diskutovať bez Spojených štátov, ktoré sú a v blízkej budúcnosti aj zostanú vplyvným hráčom v tejto otázke, hoci sa snažia svoju pozornosť presmerovať do iných regiónov.
Riabkov ďalej vyhlásil, že Ukrajina sa musí počas mierového procesu „vzdať svojich ilúzií“ a že Kyjev musí byť tým, kto preukáže ochotu dosiahnuť kompromis. „Naďalej pretrváva bezdôvodné očakávanie, že Rusko ustúpi alebo sa stiahne. To sa nestane,“ zdôraznil podľa TASS s tým, že postoje Ruska sú logické a celkom jasné.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň novinárom povedal, že Spojené štáty sa prvýkrát opýtali ukrajinskej strany, či by bola ochotná stiahnuť sa z regiónu Donbas výmenou za členstvo v NATO. Moskva požaduje odovzdanie celého Donbasu, čo však Kyjev odmieta a trvá na zastavení bojov na súčasnej frontovej línii.
„To je kategoricky neprijateľné,“ povedal k možnému pristúpeniu Ukrajiny k NATO Riabkov, ktorý sa minulý týždeň zúčastnil na trojstranných rokovaniach s Ukrajinou a USA v Abú Zabí.
Rusko teraz vyhodnocuje výsledky rozhovorov a podľa Riabkova pripravuje ďalšie návrhy, ktoré majú zohľadniť otázku európskej bezpečnosti aj „bezpečnosti v oblasti, ktorá obklopuje Rusko a Ukrajinu“. „To všetko sú neodmysliteľné prvky budúceho riešenia,“ uviedol ruský diplomat.
Súčasné európske bezpečnostné usporiadanie je podľa Riabkova v troskách a treba ho opätovne vybudovať tak, aby bolo „odolné voči prejavom nepriateľstva a agresie, ktoré predstavujú priamu hrozbu pre našu bezpečnosť“. O bezpečnosti v Európe podľa neho nemožno diskutovať bez Spojených štátov, ktoré sú a v blízkej budúcnosti aj zostanú vplyvným hráčom v tejto otázke, hoci sa snažia svoju pozornosť presmerovať do iných regiónov.
Riabkov ďalej vyhlásil, že Ukrajina sa musí počas mierového procesu „vzdať svojich ilúzií“ a že Kyjev musí byť tým, kto preukáže ochotu dosiahnuť kompromis. „Naďalej pretrváva bezdôvodné očakávanie, že Rusko ustúpi alebo sa stiahne. To sa nestane,“ zdôraznil podľa TASS s tým, že postoje Ruska sú logické a celkom jasné.