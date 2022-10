Riabkov vyslal USA a ich spojencom varovanie v súvislosti s Ukrajinou

Moskva 11. októbra (TASR) - Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov adresoval Spojeným štátom a ich spojencom nové varovanie: upozornil, že ich podpora Ukrajiny by ich mohla zatiahnuť do otvoreného konfliktu s Ruskom.



S odvolaním sa na agentúru RIA Novosti o tom v utorok informovala agentúra AP, odkiaľ správu o tom prevzala aj agentúra TASR.



Riabkov v súvislosti s podporou špecifikoval, že ide napríklad o vojenskú pomoc Západu dodávanú Ukrajine, výcvik ukrajinského personálu v členských krajinách NATO a poskytovanie satelitných údajov v reálnom čase, ktoré umožňujú ukrajinskej armáde stanovovať ciele pre delostrelecké údery.



Táto situácia podľa Riabkova vedie k tomu, že západné krajiny sú čoraz viac vťahované do konfliktu na Ukrajine, a to na "strane kyjevského režimu".



Vo vyjadreniach, ktoré priniesla štátna tlačová agentúra RIA Novosti, Riabkov varoval, že "Rusko bude nútené prijať príslušné protiopatrenia, a to aj 'asymetrické'".



Dodal súčasne, že "Rusko nemá záujem o priamy konflikt s USA a NATO". V tomto kontexte vyjadril nádej, že "Washington a ostatné hlavné mestá Západu si uvedomujú nebezpečenstvo nekontrolovateľnej eskalácie".



Ruský diplomat súčasne zdôraznil, že Rusko sa nikomu nevyhráža použitím jadrových zbraní. Naopak – vyhlásil –, to západné krajiny používajú "jadrovú rétoriku" na krivé obvinenie Moskvy.



Pripomenul však súčasne, že dokument o základoch ruskej štátnej politiky v oblasti jadrového odstrašovania jasne uvádza podmienky použitia takýchto zbraní.



Podľa Riabkova je to možné v prípade získania hodnoverných informácií o odpálení balistických rakiet útočiacich na územie Ruska alebo jeho spojencov; po použití zbraní hromadného ničenia na území Ruska alebo jeho spojencov; v prípade, že protivník zasiahne kritické štátne alebo vojenské zariadenia, ktorých zlyhanie povedie k narušeniu odvetných akcií jadrových síl; alebo ak použitie konvenčných zbraní ohrozí existenciu štátu.