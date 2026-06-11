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Riaditeľ Africa CDC pochválil Ugandu za jej prácu pri zvládaní eboly
Na vírusový kmeň eboly Bundibugyo, ktorý spôsobil súčasnú epidémiu, zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba.
Autor TASR
Kampala 11. júna (TASR) - Epidémia infekčného ochorenia ebola v Ugande je pod kontrolou, uviedol vo štvrtok riaditeľ Afrického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Africa CDC) Jean Kaseya. Túto africkú krajinu zároveň pochválil za jej snahy o dohľadávanie kontaktov v súvislosti s ochorením. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Epidémia eboly vypukla 15. mája v Konžskej demokratickej republike (KDR) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ju vyhlásila za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Ochorenie sa rozšírilo aj do susednej Ugandy, kde úrady zaznamenali 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí. V takmer všetkých prípadoch išlo o štátnych príslušníkov KDR, ktorí prišli do Ugandy.
„Epidémia je v Ugande skutočne pod kontrolou,“ povedal Kaseya s tým, že Uganda „odvádza skvelú prácu“. Tamojšie úrady identifikovali 792 kontaktov, ktoré sú „aktívne sledované“. Podľa Africa CDC by každý potvrdený prípad mal viesť k identifikácii aspoň 40 kontaktov.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok navštívil Ugandu, ktorej vláda podľa neho „rýchlo a schopne zareagovala na vypuknutie epidémie eboly“.
Epidémia eboly si v KDR vyžiadala 127 úmrtí. Kaseya tvrdí, že krajina vystopovala menej ako 5000 kontaktov spojených so 635 potvrdenými prípadmi nakazenia, pričom počet týchto kontaktov by mal byť bližšie k 24.000 „Ak ich netrasujeme, znamená to, že existuje veľké riziko prenosu,“ upozornil.
Kaseya zároveň znova vyzval na uzavretie prímeria na východe KDR, aby sa tak zabránilo šíreniu eboly.
Ebola sa prenáša blízkym kontaktom a telesnými tekutinami. Za posledných 50 rokov si v Afrike vyžiadala viac ako 15.000 obetí. Najzávažnejšia, pokiaľ ide o počet obetí, bola epidémia v KDR v rokoch 2018-20: smrťou sa vtedy skončilo takmer 2300 z približne 3500 registrovaných prípadov nakazenia.
Na vírusový kmeň eboly Bundibugyo, ktorý spôsobil súčasnú epidémiu, zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Kaseya v máji uviedol, že vakcína by mohla byť hotová do konca roka 2026. WHO potvrdila, že jej expertné skupiny odporučili klinické skúšky vakcín a liekov, ktoré by mohli byť proti tomuto kmeňu účinné.
Epidémia eboly vypukla 15. mája v Konžskej demokratickej republike (KDR) a Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ju vyhlásila za stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu. Ochorenie sa rozšírilo aj do susednej Ugandy, kde úrady zaznamenali 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí. V takmer všetkých prípadoch išlo o štátnych príslušníkov KDR, ktorí prišli do Ugandy.
„Epidémia je v Ugande skutočne pod kontrolou,“ povedal Kaseya s tým, že Uganda „odvádza skvelú prácu“. Tamojšie úrady identifikovali 792 kontaktov, ktoré sú „aktívne sledované“. Podľa Africa CDC by každý potvrdený prípad mal viesť k identifikácii aspoň 40 kontaktov.
Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok navštívil Ugandu, ktorej vláda podľa neho „rýchlo a schopne zareagovala na vypuknutie epidémie eboly“.
Epidémia eboly si v KDR vyžiadala 127 úmrtí. Kaseya tvrdí, že krajina vystopovala menej ako 5000 kontaktov spojených so 635 potvrdenými prípadmi nakazenia, pričom počet týchto kontaktov by mal byť bližšie k 24.000 „Ak ich netrasujeme, znamená to, že existuje veľké riziko prenosu,“ upozornil.
Kaseya zároveň znova vyzval na uzavretie prímeria na východe KDR, aby sa tak zabránilo šíreniu eboly.
Ebola sa prenáša blízkym kontaktom a telesnými tekutinami. Za posledných 50 rokov si v Afrike vyžiadala viac ako 15.000 obetí. Najzávažnejšia, pokiaľ ide o počet obetí, bola epidémia v KDR v rokoch 2018-20: smrťou sa vtedy skončilo takmer 2300 z približne 3500 registrovaných prípadov nakazenia.
Na vírusový kmeň eboly Bundibugyo, ktorý spôsobil súčasnú epidémiu, zatiaľ neexistuje schválená vakcína ani špecifická liečba. Kaseya v máji uviedol, že vakcína by mohla byť hotová do konca roka 2026. WHO potvrdila, že jej expertné skupiny odporučili klinické skúšky vakcín a liekov, ktoré by mohli byť proti tomuto kmeňu účinné.