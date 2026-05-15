Riaditeľ americkej CIA rokoval s predstaviteľmi kubánskej vlády
Autor TASR
Havana 14. mája (TASR) - Americká delegácia vedená riaditeľom Ústrednej spravodajskej služby (CIA) Johnom Ratcliffom vo štvrtok rokovala so svojimi náprotivkami na kubánskom ministerstve vnútra, oznámila tamojšia vláda podľa štátneho spravodajského portálu Cuba Debate. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.
Stretnutie sa uskutočnilo „v kontexte poznačenom komplexnosťou bilaterálnych vzťahov s cieľom prispieť k politickému dialógu medzi oboma krajinami“. „Obe strany tiež zdôraznili svoj záujem o rozvoj bilaterálnej spolupráce medzi bezpečnostnými orgánmi v záujme bezpečnosti oboch krajín, ako aj regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti,“ stálo vo vyhlásení. Kubánska vláda podľa neho tiež delegácií USA povedala, že Kuba nepredstavuje hrozbu pre americkú národnú bezpečnosť.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na svedka predtým napísala, že z havanského medzinárodného letiska vo štvrtok popoludní odletel americký vládny špeciál. Prezident USA Donald Trump pred pár dňami vyhlásil, že s kubánskymi predstaviteľmi „sa chystajú rokovať“.
Východ Kuby zasiahol vo štvrtok rozsiahly výpadok dodávok elektrickej energie. Stalo sa tak v čase, keď minister energetiky Vicente de la O‘Levy oficiálne potvrdil, že v krajine sa minuli zásoby nafty a vykurovacieho oleja.
Energetická kríza na Kube sa zhoršila v januári, keď USA zosadili prezidenta Venezuely Nicolása Madura a na túto ostrovnú krajinu uvalili ropné embargo. Venezuela pritom dodávala Kube zhruba polovicu potrebného paliva. Odvtedy na Kubu dorazil len jeden ruský tanker a ropa, ktorú doviezol, sa už minula. Ďalší očakávaný ruský tanker uviazol na niekoľko týždňov v Atlantickom oceáne.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel a minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez obviňujú zo vzniku krízy blokádu zo strany USA. Washington začiatkom mája uvalil nové sankcie na kubánskych predstaviteľov a uplatňuje reštriktívne clá na krajiny dodávajúce palivo na Kubu.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio ponúkol Kube humanitárnu pomoc vo výške 100 miliónov dolárov, avšak s podmienkou, že ju bude distribuovať katolícka cirkev, čím by sa obišla komunistická vláda v Havane.
Díaz-Canel vo štvrtok uviedol, že Spojené štáty by mali namiesto ponúkania pomoci zrušiť svoju blokádu. „Škody by sa dali zmierniť oveľa jednoduchšie a rýchlejšie zrušením alebo uvoľnením blokády,“ napísal na sociálnej sieti X.
