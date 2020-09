Riaditeľ Auschwitzu si chce odpykať časť trestu nigérijského chlapca

Varšava 26. septembra (TASR) - Riaditeľ poľského Štátneho múzea Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiňski v piatok požiadal prezidenta Nigérie Muhammadua Buhariho o odpustenie trestu maloletému chlapcovi, ktorého súd odsúdil za rúhanie na desať rokov odňatia slobody. Ako alternatívu k udeleniu milosti navrhol, že si časť chlapcovho trestu odsedí za mrežami on sám, píše agentúra AP.



Cywiňski zaslal prezidentovi list, v ktorom sa vyjadril, že ako riaditeľ múzea vybudovaného na mieste koncentračného tábora, kde nacisti väznili a vraždili aj deti, nemôže "zostať ľahostajný voči tomuto hanebnému trestu".



Žiadosť sa týka 13-ročného Omara Farouqa, ktorého súd v štáte Kano na severozápade Nigérie nedávno odsúdil na základe islamského práva šaría. Chlapec sa mal rúhania dopustiť v rozhovore s kamarátom.



"Nezáleží na tom, čo povedal - vzhľadom na jeho vek k nemu nemožno pristupovať, akoby si naplno uvedomoval svoje slová a bol za ne preto plne zodpovedný," vyjadril sa riaditeľ múzea.



Ak však chlapcovi prezident nemôže udeliť milosť, Cywiňski navrhuje, aby si trvanie celkovo 120-mesačného trestu medzi sebou rozdelilo 120 dospelých dobrovoľníkov z rôznych krajín sveta, pričom on by bol jedným z nich. Každý z dobrovoľníkov by si tak odpykal jeden mesiac z chlapcovho trestu v tamojšom väzení.



V prípade, že prezident by chlapcovi trest odpustil alebo by prijal Cywiňského druhý návrh, múzeum je pripravené poskytnúť finančnú podporu na chlapcovo vzdelávanie.