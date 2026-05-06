Riaditeľ Benátskeho bienále: Výstava je miesto dialógu, nie súdna sieň
Brusel už v reakcii na účasť Ruska stiahol finančnú podporu dva milióny eur pre Benátske bienále a talianska vláda vyslala do Benátok inšpektorov, aby vec prešetrili.
Autor TASR
Benátky 6. mája (TASR) - Medzinárodná umelecká výstava Benátske bienále je priestorom na dialóg zameraný na budovanie mieru, a nie súdnou sieňou. V stredu to vyhlásil šéf výstavy Pietrangelo Buttafuoco v emotívnom prejave, v ktorom obhajoval rozhodnutie umožniť Rusku návrat na podujatie. Upozornila na to agentúra Reuters.
Moskva dostala povolenie opäť otvoriť svoj pavilón na bienále po prvýkrát od začiatku celoplošnej invázie na Ukrajinu v roku 2022, čo vyvolalo kritiku talianskej vlády aj Európskej únie. Minulý týždeň odstúpila aj medzinárodná porota výstavy.
„Celý tento svet, ktorý vznikol z Francúzskej revolúcie, osvietenstva a sekularizmu, sa premenil na svoj presný opak: na laboratórium netolerancie a požiadaviek na cenzúru, zatváranie a vylučovanie,“ reagoval Buttafuoco na kritiku. „Bienále nie je súdnou sieňou, je to záhrada mieru. Nemôžeme ho zatvoriť, nemôžeme ho bojkotovať. Musíme diskutovať. Môžeme nesúhlasiť a robíme to dôrazne,“ vyhlásil.
Brusel už v reakcii na účasť Ruska stiahol finančnú podporu dva milióny eur pre Benátske bienále a talianska vláda vyslala do Benátok inšpektorov, aby vec prešetrili. Predstaviteľ bienále uviedol, že Rusko síce nebolo pozvané, má však právo zúčastniť sa, keďže je vlastníkom pavilónu.
Pre sankcie EÚ bude Moskva môcť svoj priestor sprístupniť len počas štyroch dní predpremiéry pre novinárov. Počas celého šesťmesačného trvania výstavy budú musieť návštevníci zostať vonku a sledovať videá premietané na vonkajšie steny budovy.
Ruský veľvyslanec v Taliansku Alexej Paramonov na Facebooku kritizoval EÚ za „neopodstatnenú posadnutosť útočiť na ruskú kultúru a umenie“.
V stredu proti prítomnosti Ruska na výstave demonštrovali aktivistky z ruskej punkovej feministickej skupiny Pussy Riot. Pred ruským pavilónom sa zhromaždili v ružových kuklách a vypustili svetlice vo farbách ukrajinskej vlajky.
Slávnostné otvorenie ruského pavilónu na 61. ročníku Benátskeho bienále sa uskutočnilo v utorok. Ruská výstava nesie názov The Tree Is Rooted in the Sky (Strom je zakorenený v nebi). Svoju tvorbu na nej predstaví približne 40 ruských umelcov.
