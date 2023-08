Riaditeľ Britského múzea odstúpil pre kauzu kradnutých artefaktov

Londýn 25. augusta (TASR) — Riaditeľ Britského múzea Hartwig Fischer v piatok oznámil, že odstupuje z funkcie. Rozhodol sa tak v súvislosti s kauzou ukradnutých, zničených alebo poškodených artefaktov, keďže múzeum podľa neho na vzniknutú situáciu nereagovalo primerane. TASR správu prevzala z agentúr DPA a AFP.



Britské múzeum minulý týždeň zistilo, že niektoré predmety z jeho zbierok sú poškodené, zničené alebo odcudzené. Okrem iného sa medzi nimi nachádzali zlaté šperky, polodrahokamy a sklárske výrobky datované od 15. storočia pred n.l. do 19. storočia.



Spravodajská stanica BBC však priniesla informácie, že už v roku 2021 istý obchodník so starožitnosťami múzeum upozornil na to, že niektoré artefakty sú na predaj na burze eBay. Predstavitelia múzea vtedy toto varovanie ignorovali.



Fischer, ktorý je povolaním historik umenia, oznámil, že okamžite odstupuje zo svojej funkcie. Zdôvodnil to sériou pochybení, ktoré k odcudzeniu artefaktov viedli. Uviedol, že "konečná zodpovednosť napokon i tak leží na pleciach riaditeľa".



"Je zjavné, že Britské múzeum na upozornenia z roku 2021 nezareagovalo tak, ako malo. Problém sa teraz vynoril opäť," povedal Fischer.