< sekcia Zahraničie
Riaditeľ českej Digitálnej agentúry ponúkol svoju rezignáciu
Agentúra v sobotu ráno upozornila na možné problémy s aplikáciou, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz.
Autor TASR
Praha 4. októbra (TASR) - Riaditeľ českej Digitálnej informačnej agentúry Martin Mesršmíd sa rozhodol ponúknuť svoju rezignáciu pre problémy s aplikáciou eDoklady počas volieb. V sobotu to uviedol vo vysielaní Českého rozhlasu, informuje TASR podľa správy portálu iDnes.cz.
Agentúra v sobotu ráno upozornila na možné problémy s aplikáciou, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz. Vyzvala preto, aby si voliči do volebných miestností zobrali aj fyzický doklad. Problémy so systémom zaznamenali už v piatok.
Podľa agentúry sa komplikácie podarilo odstrániť až v sobotu okolo 13.00 h, teda približne hodinu pred koncom volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu.
Elektronickými dokladmi môžu voliči do Poslaneckej snemovne ČR hlasovať po prvý raz. V súčasnosti má eDoklady aktivovaných približne 800.000 ľudí, informuje iDnes.cz
Agentúra v sobotu ráno upozornila na možné problémy s aplikáciou, v ktorej majú Česi elektronický občiansky preukaz. Vyzvala preto, aby si voliči do volebných miestností zobrali aj fyzický doklad. Problémy so systémom zaznamenali už v piatok.
Podľa agentúry sa komplikácie podarilo odstrániť až v sobotu okolo 13.00 h, teda približne hodinu pred koncom volieb do Poslaneckej snemovne českého parlamentu.
Elektronickými dokladmi môžu voliči do Poslaneckej snemovne ČR hlasovať po prvý raz. V súčasnosti má eDoklady aktivovaných približne 800.000 ľudí, informuje iDnes.cz