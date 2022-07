Riaditeľ CIA odhaduje, že na Ukrajine padlo asi 15.000 ruských vojakov

Aspen 21. júla (TASR) - Spojené štáty odhadujú, že počas bojov na Ukrajine prišlo o život približne 15.000 ruských vojakov a ďalších zhruba 45.000 utrpelo zranenia. Podľa agentúry Reuters to v stredu uviedol riaditeľ americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns, ktorý dodal, že aj Ukrajina utrpela značné straty.



Reuters uvádza, že za takmer päť mesiacov, odkedy ruský prezident Vladimir Putin nariadil inváziu do susednej krajiny, ruské jednotky okupujú približne pätinu územia Ukrajiny.



Burns však vo svojom prejave na Aspenskom bezpečnostnom fóre v Colorade uviedol, že toto územie bolo dobyté za cenu veľkých obetí a strát.



"Najnovšie odhady americkej spravodajskej komunity hovoria o 15.000 zabitých (ruských vojakoch) a možno trojnásobku ranených. Takže ide o pomerne veľké straty," povedal Burns.



"A utrpeli aj Ukrajinci - pravdepodobne o niečo menej. Ale, viete, (sú to) značné straty," dodal.



Rusko klasifikuje údaje o padlých ako štátne tajomstvo aj v čase mieru a počas vojny oficiálne údaje o stratách na životoch a zranených často neaktualizovalo. Reuters pripomenul, že velenie ruských ozbrojených síl tak 25. marca priznalo, že ruská armáda na Ukrajine prišla o 1351 vojakov.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov podľa Reuters v stredu vyhlásil, že ruské vojenské ciele na Ukrajine sa už nesústreďujú "len" na územie na jej východe. Lavrov dodal, že pôvodné zámery Kremľa sa zmenili v dôsledku dodávok západných zbraní pre ukrajinskú armádu.



Týmto vyhlásením Lavrov doteraz najjasnejšie zo všetkých ruských politikov priznal, že Rusko má v pláne rozšíriť ciele svojej tzv. špeciálnej vojenskej operácie, ktorá sa začala 24. februára vpádom ruských jednotiek na územie Ukrajiny, konštatuje Reuters.