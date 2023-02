Riaditeľ CIA:USA sú presvedčené,že Čína uvažuje o dodávke zbraní Rusku

Washington 26. februára (TASR) – Spojené štáty sú presvedčené, že Čína zvažuje poskytnutie zbraní na podporu ruských síl bojujúcich na Ukrajine. Uviedol to riaditeľ Ústrednej spravodajskej služby (CIA) William Burns, informovala TASR na základe správy agentúry AFP.



Takýto krok Číny by bol "veľmi riskantný a nerozumný", povedal Burns v rozhovore pre televíziu CBS. "Veľmi dúfam, že to neurobia."



Jeho slová sú – spolu s nedeľňajším podobným vyjadrením amerického poradcu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana – najnovším varovaním USA pre Čínu, aby neposkytovala zbrane Rusku.



Burns a Sullivan spresnili, že Spojené štáty zatiaľ nezachytili známky takejto dodávky. "Ešte sme nevideli, že by prijali konečné rozhodnutie," povedal Sullivan v televízii CNN.



Podľa denníka Wall Street Journal Čína uvažuje, že dodá Moskve drony a muníciu. Takýto krok, ktorý Peking popiera, by mohol mať významný vplyv na rok trvajúcu vojnu Ruska proti Ukrajine.



Americkí predstavitelia v posledných dňoch opakovane varovali Peking pred dodávkami zbraní a inej vojenskej pomoci Rusku.



Burns uviedol, že americký minister zahraničných vecí Antony Blinken i prezident Joe Biden "považovali za dôležité dať veľmi jasne najavo, aké dôsledky by to malo" pre Čínu.