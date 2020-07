Riaditeľ FBI: Čína podporuje v amerických voľbách jedného z kandidátov

Washington 8. júla (TASR) – Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray v utorok vyhlásil, že Čína sa snaží spravodajskou činnosťou ovplyvniť nadchádzajúce prezidentské voľby v Spojených štátoch a má vlastného preferovaného kandidáta, píše agentúra AFP.



Wray nespresnil, či Čína podporuje súčasného prezidenta Donalda Trumpa alebo jeho predpokladaného rivala z Demokratickej strany Joea Bidena. Obaja Čínu v minulosti tvrdo kritizovali.



Čínska zahraničnopolitická kampaň v Spojených štátoch podľa Wraya operuje bez prestávky.



„Nie je to hrozba iba z dôvodu volieb. Skôr je to celoročná, stála hrozba, ktorá ale má dôsledky aj pre voľby," povedal Wray v prejave na Hudsonovom inštitúte.



Čína sa údajne takisto snaží hľadať prostredníkov s vplyvom na amerických guvernérov a iných predstaviteľov, ktorí ju kritizujú alebo podporujú pre ňu škodlivé kroky.



Americké spravodajské služby už v súvislosti s predchádzajúcimi prezidentskými voľbami v USA z roku 2016 uviedli, že sa Rusko vtedy pokúšalo zasahovať do predvolebnej kampane v prospech Trumpa a v neprospech jeho demokratickej súperky Hillary Clintonovej. Dialo sa tak prostredníctvom kampaní na sociálnych sieťach alebo hekerských operácií.