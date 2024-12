Riaditeľ FBI Wray odíde z funkcie pred nástupom Trumpa

Washington 12. decembra (TASR) Riaditeľ amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) Christopher Wray odíde zo svojho postu na konci funkčného obdobia prezidenta USA Joea Bidena. Oznámilo to v stredu ministerstvo spravodlivosti vo Washingtone, informuje TASR na základe správ agentúry DPA a televízie NBC News.



Wray slúžil svojej krajine počas pôsobenia prezidentov z Republikánskej i Demokratickej strany s integritou a čestne, uviedol minister spravodlivosti Merrick Garland. Zdôraznil, že riaditeľ FBI má za úlohu chrániť nezávislosť úradu, ktorá je kľúčová pre zachovanie právneho štátu, pred neprípustným ovplyvňovaním vyšetrovaní.



Desaťročné funkčné obdobie Wraya sa malo skončiť až o tri roky. Novozvolený prezident Donald Trump, ktorý úrad prevezme v januári 2025, však už oznámil, že na post šéfa FBI nominuje Kasha Patela. Tento kritik FBI je považovaný za lojálneho podporovateľa Trumpa, ktorý už pôsobil v jeho predošlej administratíve.



Trump v reakcii na správy o Wrayovi na sociálnej sieti napísal, že ide o "skvelý deň pre Ameriku". Riaditeľa FBI obvinil, že pod jeho vedením federálna polícia "nelegálne prehľadala" Mar-a-Lago, Trumpovo sídlo na Floride. Vyhlásil tiež, že Wray robil všetko pre to, aby "sabotoval úspech a budúcnosť" krajiny.



Republikána Wraya vymenoval do funkcie Trump v roku 2017, nový šéf FBI však rýchlo upadol do nemilosti exprezidenta a jeho spojencov. Dôvodom kritiky boli okrem iného prehliadky Trumpovej rezidencie v súvislosti s tajnými vládnymi dokumentmi, ktoré sa v nej našli.