Riaditeľ inštitútu odstúpil, pretože prijímacie skúšky boli náročné

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Juhokórejská celoštátna prijímacia skúška na vysoké školy (známa ako Sunung alebo CSAT) je nevyhnutná pre prijatie na popredné univerzity.

Autor TASR
Soul 12. decembra (TASR) - Riaditeľ Kórejského inštitútu pre učebné osnovy a hodnotenie ako hlavný organizátor prijímacích skúšok na univerzity v Južnej Kórei odstúpil po sťažnostiach, že navrhovaný test z angličtiny bol príliš náročný. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Inštitút vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP uviedol, že riaditeľ O Sung-kjol „cítil veľkú zodpovednosť za anglickú časť testu, ktorá nebola v súlade s princípmi absolútneho hodnotenia“. Ospravedlnil sa tiež za „spôsobenie obáv uchádzačom o test a ich rodičom a za spôsobenie zmätku v procese prijímacích skúšok na vysoké školy“.

Juhokórejská celoštátna prijímacia skúška na vysoké školy (známa ako Sunung alebo CSAT) je nevyhnutná pre prijatie na popredné univerzity a všeobecne sa považuje za bránu k sociálnej mobilite, ekonomickému zabezpečeniu a dokonca aj k dobrému manželstvu.

Tento rok sa zapojilo viac ako 550.000 uchádzačov, najviac za posledných sedem rokov, pretože ročník 2007 bol populačne veľmi silný. Študenti dostali na zodpovedanie 45 otázok 70 minút.

V jednej mali napríklad zhodnotiť politických filozofov Immanuela Kanta a Thomasa Hobbesa a analyzovať ich názory na právny štát. V ďalších sa mali zamyslieť nad podstatou času a hodín alebo tým, ako by sa myšlienka existencie mohla vzťahovať na avatary z videohier.

Tieto témy nie sú obsahom kórejského stredoškolského učiva a ani neboli jazykovým testom v pravom zmysle slova, pretože vyžadovali vecné, nie jazykové znalosti. To vyvolalo negatívnu reakciu v krajine, kde sa skúška berie veľmi vážne. Počas testu boli v celej krajine uzemnené lietadlá na 35 minút a obmedzená doprava, aby sa znížil rušivý hluk na minimum.

V samostatnom ospravedlnení inštitút uviedol, že „berie vážne kritiku, že test nespĺňal primeranú úroveň obtiažnosti a cieľ znížiť akademickú záťaž študentov“. Obrovský tlak vyvíjaný na študentov v konkurenčnom vzdelávacom systéme Južnej Kórey sa považuje za jeden z dôvodov častej depresie u dospievajúcich a vysokej miery samovrážd.

Parlament preto tento mesiac novelizoval zákon, ktorý zakazuje súkromným vzdelávacím inštitúciám s vyučovaním v anglickom jazyku vykonávať prijímacie testy už pre predškolákov.
