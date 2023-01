Riaditeľ izraelského pamätníka Jad va-šem po prvýkrát navštívi Nemecko

Tel Aviv 18. januára (TASR) - Vedúci izraelského pamätníka holokaustu Jad va-šem Dani Dajan pricestuje na budúci týždeň po prvýkrát do Nemecka, kde otvorí výstavu a stretne sa s nemeckými predstaviteľmi vrátane kancelára Olafa Scholza. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



"Prvýkrát v živote cestujem do Nemecka, dobre si uvedomujúc svoju hlbokú zodpovednosť voči minulosti, ako aj svoj záväzok, a to viac ako kedykoľvek predtým - s cieľom zabezpečiť lepšiu budúcnosť," uviedol Dajan vo vyhlásení.



V Berlíne bude 27. januára, v Deň pamiatky obetí holokaustu. Spolu s predsedníčkou Spolkového snemu (Bundestagu) Bärbelou Basovou otvorí výstavu s názvom "Šestnásť predmetov".



Stretne sa aj s nemeckým prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom a viacerými spolkovými ministrami. Naplánované sú aj stretnutia s opozičným lídrom Friedrichom Merzom a zástupcami židovskej komunity v Nemecku.



"Váha pamiatky šiestich miliónov matiek, otcov, bratov, sestier, synov a dcér, zavraždených pred necelými 80 rokmi len preto, že boli židia, je v popredí mojej zodpovednosti ako predsedu pamätníka Jad va-šem," uviedol Dajan.



Podľa jeho slov výstava predstaví 16 unikátnych predmetov z každej zo spolkových krajín z obdobia holokaustu, ktorých príbehy sa prelínajú s osudmi jednotlivých židov z celého Nemecka.



Výstava v nemeckom parlamente v Berlíne potrvá štyri týždne. Potom poputuje do mesta Essen v západnej časti krajiny, následne sa vráti do Izraela.



Nacisti a ich prisluhovači počas druhej svetovej vojny zavraždili šesť miliónov židov. Svet si 27. januára pripomína výročie oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz v roku 1945 v Poľsku a všetky obete nacistického režimu.