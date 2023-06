Riaditeľ MAAE dorazil na návštevu Záporožskej jadrovej elektrárne

Viedeň/Kyjev 15. júna (TASR) - Generálny riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Grossi dorazil do Moskvou okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) na Ukrajine. Oznámil vo štvrtok stály predstaviteľ Ruska pri MAAE Michail Uľanov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Riaditeľ MAAE a jeho tím dorazili do ZAES," uviedol Uľanov na sociálnej sieti Twitter.



O začatí návštevy informovala vo štvrtok ukrajinská energetická spoločnosť Enerhoatom, uvádza denníka The Guardian.



Pôvodne sa očakávalo, že Grossi vykoná prehliadku elektrárne v stredu, aby zhodnotil bezpečnostné riziká po poškodení Kachovskej priehrady. Tá bola zdrojom vody pre ochladzovanie reaktorov ZAES. Návšteva však bola z bezpečnostných dôvodov presunutá na štvrtok.



"Nebolo ľahké zorganizovať za daných okolností takúto návštevu, no Rusko spravilo, čo mohlo," uviedol Uľanov.



Od začiatku konfliktu na Ukrajine varuje Grossi pred možnou jadrovou nehodou v ZAES, kde sa tiež nachádza stály tím inšpektorov MAAE. Nedávne pretrhnutie priehradného múru Kachovky, ktorý malo taktiež pod kontrolou Rusko, dlhodobé obavy o bezpečnosť ZAES ešte viac prehĺbilo.



O obavách súvisiacich s elektrárňou Grossi v utorok v Kyjeve hovoril aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.



Šéf MAAE navštívili ZAES už dvakrát od marca 2022, keď sa jej zmocnili ruské sily.