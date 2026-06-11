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Riaditeľ NASA obhajuje výber čisto mužskej posádky pre misiu Artemis 3
Isaacman v príspevku zdôraznil, že zloženie posádok neovplyvňujú politickí nominanti, ale rozhoduje o ňom Zbor astronautov NASA na základe odbornosti, skúseností a pripravenosti.
Autor TASR
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Washington 11. júna (TASR) — Riaditeľ amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Jared Isaacman v stredu bránil zloženie najnovšej posádky programu Artemis, ktorú tvoria výlučne muži. Reagoval tak na kritiku, že výber môže súvisieť s politikou prezidenta Donalda Trumpa smerujúcou k obmedzeniu programov diverzity a inklúzie. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.
Isaacman v príspevku na sociálnych sieťach zdôraznil, že zloženie posádok neovplyvňujú politickí nominanti, ale rozhoduje o ňom Zbor astronautov NASA na základe odbornosti, skúseností a pripravenosti. „Posádka je zostavená tak, aby mala najväčšiu šancu splniť ciele misie,“ uviedol riaditeľ.
NASA predstavila v utorok posádku misie Artemis 3, naplánovanej na koniec roka 2027. Tvoria ju Američania Randy Bresnik, Frank Rubio a Andre Douglas a taliansky astronaut Luca Parmitano z Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Pôvodne mala dopraviť prvých ľudí na Mesiac od roku 1972, to sa však po zmene plánov stane až počas misie Artemis 4, ktorá je plánovaná na rok 2028. Artemis 3 sa po novom zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme.
NASA v minulosti deklarovala, že na povrch Mesiaca vyšle ženu a osobu inej farby pleti. Vlani však z niektorých svojich webových stránok odstránila formulácie týkajúce sa tohto záväzku a diverzity v širšom zmysle. Stalo sa tak po tom, ako Trump nariadil federálnym agentúram zrušiť programy DEI (Diversity, Equity and Inclusion – rozmanitosť, rovnosť a inklúzia). Aj keď NASA oficiálne neodstúpila od tohto záväzku, už ho explicitne nespomína, píše AFP.
Posádka predchádzajúcej misie Artemis 2, ktorá v apríli obletela Mesiac, bola zostavená ešte pred návratom Trumpa do Bieleho domu a zahŕňala Victora Glovera a Christinu Kochovú - prvého afroamerického astronauta a prvú ženu na lunárnej orbite -, ako aj Jeremyho Hansena, prvého Kanaďana na takejto misii. Veliteľom bol Američan Reid Wiseman.
Isaacman v príspevku na sociálnych sieťach zdôraznil, že zloženie posádok neovplyvňujú politickí nominanti, ale rozhoduje o ňom Zbor astronautov NASA na základe odbornosti, skúseností a pripravenosti. „Posádka je zostavená tak, aby mala najväčšiu šancu splniť ciele misie,“ uviedol riaditeľ.
NASA predstavila v utorok posádku misie Artemis 3, naplánovanej na koniec roka 2027. Tvoria ju Američania Randy Bresnik, Frank Rubio a Andre Douglas a taliansky astronaut Luca Parmitano z Európskej vesmírnej agentúry (ESA). Pôvodne mala dopraviť prvých ľudí na Mesiac od roku 1972, to sa však po zmene plánov stane až počas misie Artemis 4, ktorá je plánovaná na rok 2028. Artemis 3 sa po novom zameria na testovanie technológií na obežnej dráhe Zeme.
NASA v minulosti deklarovala, že na povrch Mesiaca vyšle ženu a osobu inej farby pleti. Vlani však z niektorých svojich webových stránok odstránila formulácie týkajúce sa tohto záväzku a diverzity v širšom zmysle. Stalo sa tak po tom, ako Trump nariadil federálnym agentúram zrušiť programy DEI (Diversity, Equity and Inclusion – rozmanitosť, rovnosť a inklúzia). Aj keď NASA oficiálne neodstúpila od tohto záväzku, už ho explicitne nespomína, píše AFP.
Posádka predchádzajúcej misie Artemis 2, ktorá v apríli obletela Mesiac, bola zostavená ešte pred návratom Trumpa do Bieleho domu a zahŕňala Victora Glovera a Christinu Kochovú - prvého afroamerického astronauta a prvú ženu na lunárnej orbite -, ako aj Jeremyho Hansena, prvého Kanaďana na takejto misii. Veliteľom bol Američan Reid Wiseman.