Šéf nemocnice v Gaze tvrdí, že Hamas im nezabránil prevziať si palivo

Gaza 13. novembra (TASR) - Riaditeľ nemocnice Šifá v Pásme Gazy Muhammad abú Sálmíja v nedeľu odmietol tvrdenie, že militantné hnutie Hamas nemocnici zabránilo prevziať si palivo od izraelskej armády. Nepoprel však, že ho armáda k nemocnici doviezla. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že izraelskí vojaci priviezli k nemocnici Šifá približne 300 litrov paliva. Podľa hovorcu izraelskej armády Richarda Hechta s nemocnicou o dodávke vopred komunikovali. V nedeľu hovorca uviedol, že personál nemocnice "palivo ešte neprevzal, možno im v tom zabránil Hamas".



Sálmíja toto tvrdenie označil za "lož a ohováranie". Nepoprel, že izraelská armáda doviezla k nemocnici palivo, no podľa neho by nestačilo na prevádzku nemocničných generátorov "ani na 15 minút". Personál nemocnice ho podľa neho neprevzal z obáv, že ich pri tom zastrelia. Dodal, že ak Izrael skutočne chcel nemocnici dodať palivo, mohol tak urobiť v spolupráci s Červeným krížom alebo inou medzinárodnou organizáciou.



Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú podmienky v tejto nemocnici katastrofálne. Mnoho nemocníc v Pásme Gazy muselo zastaviť alebo obmedziť svoju prevádzku z dôvodu nedostatku paliva. V okolí nemocnice Šifá zároveň prebiehajú ťažké boje.



Izrael tvrdí, že hnutie Hamas nemocnicu Šifá využíva ako veliteľské a kontrolné centrum. Hnutie Hamas a zdravotnícky personál zariadenia tieto tvrdenia popreli.