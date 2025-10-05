< sekcia Zahraničie
Riaditeľ organizácie SOS Children's Villages v Rakúsku je suspedovaný
Autor TASR
Viedeň 5. októbra (TASR) - Riaditeľ charitatívnej organizácie SOS Children's Villages v Rakúsku bol dočasne zbavený funkcie. Súvisí to s obvineniami zo zneužívania detí v rakúskych zariadeniach tejto medzinárodnej charitatívnej organizácie pre siroty a opustené deti. S odvolaním sa na rozhodnutie dozornej rady organizácie o tom v sobotu informovala agentúra AFP.
AFP doplnila, že Christian Moser bol dočasne zbavený všetkých funkcií, kým sa nedokončí externý audit.
Organizácie SOS Children's Villages nedávno - 17. septembra - oznámila, že spúšťa externý audit svojich postupov. Predchádzala tomu reportáž v týždenníku Falter, podľa ktorej v zariadení v Moosburgu na juhozápade Rakúska v rokoch 2008-20 dochádzalo k zlému zaobchádzaniu s deťmi. Podľa Falteru boli deti a tínedžeri bičovaní, uväzňovaní a roky fotografovaní nahí.
Po uverejnení správy Falteru sa objavili podobné obvinenia týkajúce sa detských dedín v Imste v Tirolsku a v Seekirchene pri Salzburgu.
Vyšetrovanie týchto prípadov teraz vedú prokuratúry v Klagenfurte, Innsbrucku a Salzburgu.
Charitatívna organizácia SOS Children's Villages sídli v Rakúsku a svojimi centrami a programami podporuje viac než 2,5 milióna ľudí - predovšetkým detí - vo viac než 130 krajinách.
V roku 2022 organizácia priznala, že jej významný donor je zapletený do sexuálneho zneužívania detí v jednom zo zariadení organizácie v Ázii. Rok predtým táto charita oznámila, že vyšetruje prípady násilia, najmä sexuálneho, a podvodov, ktoré sa odohrali od 90. rokov v približne 20 jej prevádzkach v Afrike a Ázii.
