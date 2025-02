Riaditeľ sekcie potravinového úradu v USA odstúpil

Washington 19. februára (TASR) - Riaditeľ oddelenia potravín amerického Úradu pre potraviny a liečivá (FDA) Jim Jones odstúpil z funkcie na protest proti prepúšťaniu vládnych zamestnancov Trumpovou administratívou. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Pre znižovanie stavov na oddelení potravín prepustili dosiaľ 89 zamestnancov. Podľa Jonesa to výrazne zhorší úsilie o realizáciu programu nového ministra zdravotníctva Roberta F. Kennedyho mladšieho zameraného na zlepšenie stravovania Američanov.



"Tešil som sa na prácu na plnení agendy ministerstva, ktorou je zlepšenie zdravia Američanov prostredníctvom znižovania chronických ochorení súvisiacich so stravou a rizík z chemických látok v jedle," uviedol. Podľa Jonesa ale "pohŕdanie samotnými ľuďmi" prezidentskou administratívou bráni plneniu tejto úlohy.



Jonesov odchod je reakciou na hromadné znižovanie stavov vo vládnej administratíve, ktoré inicioval nový Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE) miliardára Elona Muska. Obmedzenie počtu zamestnancov a zvýšenie efektivity štátnej správy patrí k deklarovaným cieľom administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Jim Jones v minulosti pracoval aj v Agentúre na ochranu životného prostredia.



Minister zdravotníctva Kennedy označil reformu zdravotníctva ako základný pilier svojej kampane "Urobme Ameriku opäť zdravou" (Make America Healthy Again), v ktorej chce bojovať proti obezite a obmedziť škodlivé chemikálie a aditíva bez nutričnej hodnoty.