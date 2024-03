Riaditeľ UNRWA obvinil Izrael, že mu zakázal vstup do Pásma Gazy

Káhira 18. marca (TASR) - Izrael v pondelok údajne zabránil vo vstupe do Pásma Gazy riaditeľovi Úradu OSN pre palestínskych utečencov (UNRWA) Philippovi Lazzarinimu. Ten mal podľa vlastných slov v úmysle ísť do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy, avšak dostal informáciu, že mu izraelské úrady nepovolili vstup. Médiám to oznámil v Káhire na spoločnej tlačovej konferencii s egyptským ministrom zahraničia Sámihom Šukrím, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Izrael Lazzariniho tvrdenia nekomentoval, hovorca izraelskej vlády Avi Hajman však niekoľko hodín predtým označil úrad UNRWA za komplica Hamasu.



Vzťahy Izraela a Úradu OSN pre palestínskych utečencov sú v kríze, odkedy Izrael obvinil niekoľkých z jeho 13.000 zamestnancov v Gaze, že sa vlani 7. októbra zapojili do útoku Hamasu na Izrael. Toto obvinenie viedlo k prerušeniu humanitárnej pomoci zo strany viacerých štátov vrátane USA. Niektoré krajiny však časom svoju pomoc obnovili alebo dokonca zvýšili, medzi nimi Španielsko, Kanada či Austrália.



Napriek zintenzívneniu pomoci v posledných týždňoch vrátane zhadzovania pomoci z lietadla a zriadenia námorného humanitárneho koridoru z Cypru upozorňuje OSN a ďalšie organizácie, že pomoc nie je dostatočná. Za vyše päť mesiacov vojny sa humanitárna situácia zhoršila do stavu, ktorý OSN označuje ako "neodvratne hroziaci hladomor."