Riaditeľ WFP: Finančnú pomoc by mala poskytnúť aj Čína

New York 1. apríla (TASR) - Bez finančných prostriedkov potrebných na zmiernenie hladomoru bude počas nasledujúcich 12 až 18 mesiacov planéta Zem čeliť masovej migrácii, destabilizovaným štátom a hladomoru. V noci na sobotu to vyhlásil riaditeľ Svetového potravinového programu (WFP) David Beasley. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Beasley vyjadril "mimoriadne znepokojenie" nad tým, že WFP sa nepodarí vyzbierať 23 miliárd dolárov potrebných na pomoc približne 350 miliónom ľudí v 49 krajinách sveta, ktorí trpia hladom.



"V súčasnosti by som bol veľmi prekvapený, ak by sa nám podarilo získať 40 percent z tejto sumy," podotkol Beasley.



Podľa Beasleyho slov sa WFP nachádzal v podobnej situácii i vlani, napokon sa mu však podarilo presvedčiť Spojené štáty, aby navýšili finančnú podporu z plánovaných 3,5 miliardy dolárov na 7,4 miliardy dolárov. Podobne sa zachovalo i Nemecko. Riaditeľ WFP však pochybuje o tom, že by tieto krajiny zvýšili finančnú podporu i tento rok, preto požiadal o príspevok Čínu, ktorá vlani podporila WFP len 11 miliónmi dolárov.



Beasley ocenil, že Pekingu sa darí zmierňovať chudobu a hladomor na domácej pôde, no zdôraznil tiež, že Čína musí byť ochotná poskytnúť potrebnú pomoc i do zahraničia, keďže je to jej "morálnou povinnosťou". Pomôcť by podľa neho mali aj krajiny Perzského zálivu, a to najmä tie, ktoré udržujú vzťahy so štátmi východnej Afriky či Blízkeho východu.



Riaditeľ WFP požiadal o pomoc aj multimiliardárov, ktorí počas pandémie koronavírusu významne profitovali zo svojich obchodných aktivít. Podotkol však, že "charita nie je dlhodobým riešením potravinovej krízy".



"Nemáme dosť peňazí na to, aby sme pomohli tým najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva," uviedol Beasley. Dodal, že svetoví lídri, ktorí sa v súčasnosti sústreďujú na dianie na Rusku a Ukrajine, "by tiež nemali zabúdať na to, čo sa deje na juhu a juhovýchode". Zároveň vymenoval oblasti, kde sú ľudia najviac ohrození hladom – ide najmä o africký región Sahel, Somálsko, Keňu, Južný Sudán, Etiópiu, Sýriu či krajiny Latinskej Ameriky.