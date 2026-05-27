Riaditeľ WHO: Na východe KDR sa spája konflikt s epidémiou eboly
WHO eviduje v KDR desať potvrdených úmrtí na ebolu a ďalších 220 podozrení na úmrtie na túto chorobu od polovice mája.
Autor TASR
Ženeva 27. mája (TASR) – Konflikt na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) dramaticky komplikuje úsilie zvládnuť smrtiacu epidémiu eboly, uviedol v stredu generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zároveň vyzval na okamžité uzavretie prímeria, informuje TASR podľa agentúry AFP.
„Východ KDR je teraz vystavený katastrofickej kombinácii epidémie a konfliktu, pričom šírenie eboly v provincii Ituri prevyšuje reakciu,“ uviedol Tedros.
WHO eviduje v KDR desať potvrdených úmrtí na ebolu a ďalších 220 podozrení na úmrtie na túto chorobu od polovice mája. Od vyhlásenia epidémie v krajine konžskou vládou 15. mája tiež zaznamenali ďalších 900 prípadov podozrenia na infekciu.
Zdravotnícka organizácia OSN uviedla, že skutočné rozšírenie vírusu je zrejme podstatne väčšie. Odborníci predpokladajú, že sa už nejaký čas šíri.
Tedros zdôraznil, že pri kmeni eboly Bundibugyo, ktorý sa rozširuje v stredoafrickej krajine, neexistuje schválená vakcína ani liečba. Zastaviť prenos ochorenia preto podľa neho úplne závisí od humanitárneho prístupu do zasiahnutej oblasti.
Na východe KDR je však veľkou prekážkou nedostatočná bezpečnosť. Región sužujú tri desaťročia konflikty, do ktorých sa zapája celá plejáda ozbrojených skupín. Vo vidieckych oblastiach provincie Ituri sú okrem toho už desaťročia takmer nedostupné štátne služby.
Ozbrojené zrážky podnecujú hromadné vysídľovanie obyvateľov, čo dostáva ľudí vystavených ebole do preplnených táborov, uviedol šéf WHO. „Pracovníci v prvej línii riskujú všetko, kým útoky na zdravotnícke zariadenia takmer znemožňujú sledovanie prípadov a ich kontaktov,“ zdôraznil Tedros. „Nemôžeme budovať dôveru v komunite ani izolovať chorých, keď padajú bomby,“ doplnil s výzvou, aby všetky bojujúce strany súhlasili s okamžitým prímerím s cieľom zastaviť epidémiu a umožniť bezpečný prístup zdravotníckych tímov.
