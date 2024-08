Riaditeľ WHO zvolal zasadnutie v súvislosti so šírením opičích kiahní

Ženeva 7. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v stredu oznámil, že zvolal mimoriadne stretnutie medzinárodných expertov v súvislosti s rastúcimi obavami z vírusovej infekcie opičích kiahní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Tedros uviedol, že výbor WHO pre núdzové situácie sa stretne čo najskôr, aby mu poradil, či "vypuknutie nákazy predstavuje ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu". Choroba sa začala šíriť najmä v afrických krajinách. Najviac postihnutá je Konžská demokratická republika (KDR). Prípady nákazy zaznamenali aj v doteraz nepostihnutých krajinách, v Keni, Burundi, Rwande a Ugande.



Stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC) je najvyšším stupňom varovania, ktorý môže WHO vyhlásiť, píše AFP a dodáva, že Tedrosovi umožňuje spustiť núdzové reakcie podľa medzinárodných zdravotných predpisov.



Opičie kiahne sú infekčným ochorením spôsobeným vírusom, ktorý na človeka prenášajú infikované zvieratá, ale preniesť sa môže aj z infikovaných osôb pri blízkom fyzickom kontakte.



Ochorenie, ktoré bolo prvýkrát diagnostikované v roku 1970 v KDR, sa prejavuje horúčkou, triaškou, vyrážkami a léziami na tvári a genitáliách. Väčšina ľudí sa uzdraví do niekoľkých týždňov bez potreby hospitalizácie.



V máji 2022 sa celosvetovo prudko rozšíril počet infekcií. WHO preto vyhlásila stav ohrozenia verejného zdravia medzinárodného významu (PHEIC), ktorý trval do mája 2023.



Od septembra minulého roka sa v KDR šíri nový, smrteľnejší kmeň vírusu, ktorý sa prenáša výlučne z človeka na človeka.



V KDR od začiatku roka 2023 zaznamenali približne 27.000 prípadov nákazy. Ochorenie si vyžiadalo viac ako 1100 životov, informuje Reuters. Podľa AP takmer 70 percent prípadov v Kongu sa týka detí mladších ako 15 rokov, ktoré tiež predstavujú 85 percent úmrtí.



Od roku 2009 bol PHEIC vyhlásený len sedemkrát, a to v súvislosti s prasacou chrípkou, poliovírusom, ebolou, vírusom zika, opäť ebolou, Covidom-19 a opičími kiahňami, píše AFP.