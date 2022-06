Riaditeľ z rakúskej stanice skončil vo funkcii po vyjadrení o Orbánovi

Budapešť 4. júna (TASR) - Riaditeľ rakúskej verejnoprávnej stanice ORF zodpovedný za on-line obsah stanice Karl Fachner v piatok skončil na svojom poste po tom, čo na sociálnej sieti písal o prípadnej smrti maďarského premiéra Viktora Orbána. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním na agentúru MTI.



Podľa rakúskeho denníka Kronen Zeitung Fachnera najskôr pokarhali, potom však do prijatí ďalších opatrení mu pozastavili činnosť v jeho funkcii. Denník Die Presse uviedol, že pozastavenie funkcie bolo na vlastnú žiadosť riaditeľa.



Maďarské ministerstvo zahraničných vecí si na piatok ráno predvolalo veľvyslanca Rakúska v Budapešti v súvislosti so škandalóznym príspevkom Fachnera, ktorý sa v statuse na Facebooku pohral s myšlienkou smrti premiéra Viktora Orbána v súvislosti s Orbánovými obštrukciami okolo šiesteho sankčného balíka Európskej únie v otázkach ropného embarga a aj zaradenia patriarchu Kirilla na sankčný zoznam.



V statuse riaditeľ okrem iného napísal, že by bolo "spravodlivé", keby maďarský premiér – ktorý má nadváhu a ľahko sa dokáže rozčúliť – dostal infarkt a odstúpil z funkcie. Dodal, že Európa i svet by boli "šťastnejšími" a "pokojnejšími" bez Viktora Orbána, tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana a ruského prezidenta Vladimira Putina.



Pachner neskôr svoj status z Facebooku zmazal a vo štvrtok popoludní zverejnil ďalší, v ktorom uviedol, že nepremyslene zareagoval na maďarské veto v súvislosti s patriarchom moskovským a celej Rusi Kirillom a ospravedlnil sa. "Neprajem si, samozrejme, Orbánovu smrť, a to ani napriek tomu, že si to niekoľko užívateľov Facebooku vyčítalo z môjho sarkastického textu," uviedol Pachner.