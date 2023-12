Riaditeľa WHO znepokojuje šírenie infekcií v Pásme Gazy

Ženeva 29. decembra (TASR) - Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok vyjadril svoje znepokojenie nad šírením infekčných ochorení v Pásme Gazy. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"Spolu s mojimi kolegami z WHO nás naďalej veľmi znepokojuje rastúca hrozba šírenia infekčných ochorení vzhľadom na pokračujúce vysídľovanie ľudí na juhu Pásma Gazy, pričom niektoré rodiny sa museli už viackrát sťahovať a mnohí sa ukrývajú v preplnených zdravotníckych zariadeniach," uviedol Ghebreyesus na sociálnej sieti X (predtým Twitter) s tým, že od polovice októbra do polovice decembra sa počet chorých neustále zvyšoval.



Uviedol, že WHO v Pásme Gazy zaznamenala takmer 180.000 prípadov infekcií horných dýchacích ciest a 136.400 prípadov hnačky, pričom polovicu chorých tvoria deti do päť rokov. Ďalej organizácia zaznamenala 55.400 prípadov vší a svrabu, 5330 prípadov ovčích kiahní a 42.700 prípadov kožných vyrážok vrátane 4722 prípadov impetiga.



"WHO spolu s partnermi neúnavne pracuje na podpore zdravotníckych orgánov, aby dokázali zvýšiť dohľad a kontrolu nad šírením chorôb, a dodáva im lieky a testovacie súpravy na rýchle odhalenie a liečbu infekčných ochorení ako napríklad žltačka. Snaží sa tiež zlepšiť prístup k pitnej vode, potravinám a hygienickým a sanitačným službám," povedal Ghebreyesus.