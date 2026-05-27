< sekcia Zahraničie
Riaditelia ČT a ČRo vyzvali zastaviť rokovanie o mediálnych zákonoch
Vládny návrh by mal zmeniť celý zákon o zriadení ČT a ČRo a koncesionárske poplatky zrušiť úplne.
Autor TASR
Praha 27. mája (TASR) - Riaditelia Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo), Hynek Chudárek a René Zavoral, žiadajú premiéra Andreja Babiša, aby zastavil rokovania o návrhoch mediálnych zákonov a tiež, aby k téme zriadil pracovnú skupinu tak, ako to sľúbil a umožnil vecnú a odbornú debatu o budúcnosti českých verejnoprávnych médií. Uviedli to v otvorenom liste, ktorý zverejnili v stredu na webových stránkach oboch médií, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Zhodne odmietame poslanecký návrh na novelizáciu zákona o rozhlasových a televíznych poplatkoch, ako aj ministerský návrh zákona o médiách verejnej služby,“ napísali riaditelia. Poslanecký návrh by mal byť podľa jeho autorov akýmsi medzistupňom a už od júla by od poplatkov oslobodil vybrané skupiny ľudí. Vládny návrh by mal zmeniť celý zákon o zriadení ČT a ČRo a koncesionárske poplatky zrušiť úplne. Minister kultúry Oto Klempíř počíta s jeho účinnosťou od januára budúceho roka.
Riaditelia dotknutých inštitúcií však hovoria, že na takto zásadnú zmenu financovania a kompletnú zmenu mediálnych zákonov neexistuje žiadny racionálny dôvod. Poukázali na to, že ČT aj ČRo sú najdôveryhodnejšími médiami v Česku, majú vysoký podiel na mediálnom trhu a ich služby sú žiadané. Oba aktuálne návrhy však podľa nich rozsah služieb týchto médií vo svojom dôsledku redukujú, keďže by malo dôjsť k výraznému zníženiu ich rozpočtov.
„Taký postup nevedie k posilneniu ani modernizácii médií verejnej služby. Vedie k ich destabilizácii a v konečnom dôsledku k ich marginalizácii. A to považujeme v aktuálnom európskom kontexte za neprijateľné,“ zdôraznili v otvorenom liste.
Poplatkový systém podľa nich zaisťuje najvyššiu možnú mieru nezávislosti médií verejnej služby od politickej a ekonomickej moci. Poukázali tiež na to, že v súčasnosti sa platí jeden poplatok za domácnosť. Ak by však boli médiá financované zo štátneho rozpočtu, platil by za ne prostredníctvom daní každý, kto zarába.
Babiša žiadajú o stiahnutie oboch návrhov zákonov a tiež o vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, ktorá by umožnila viesť vecnú, odbornú a transparentnú debatu o budúcnosti médií verejnej služby v Česku. „Médiá verejnej služby sú tu pre všetkých. Preto by rozhodnutie o ich budúcnosti nemalo byť výsledkom jednostranného politického kroku, ale širokej spoločenskej diskusie a dohody naprieč politickým spektrom,“ dodali riaditelia ČT a ČRo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Zhodne odmietame poslanecký návrh na novelizáciu zákona o rozhlasových a televíznych poplatkoch, ako aj ministerský návrh zákona o médiách verejnej služby,“ napísali riaditelia. Poslanecký návrh by mal byť podľa jeho autorov akýmsi medzistupňom a už od júla by od poplatkov oslobodil vybrané skupiny ľudí. Vládny návrh by mal zmeniť celý zákon o zriadení ČT a ČRo a koncesionárske poplatky zrušiť úplne. Minister kultúry Oto Klempíř počíta s jeho účinnosťou od januára budúceho roka.
Riaditelia dotknutých inštitúcií však hovoria, že na takto zásadnú zmenu financovania a kompletnú zmenu mediálnych zákonov neexistuje žiadny racionálny dôvod. Poukázali na to, že ČT aj ČRo sú najdôveryhodnejšími médiami v Česku, majú vysoký podiel na mediálnom trhu a ich služby sú žiadané. Oba aktuálne návrhy však podľa nich rozsah služieb týchto médií vo svojom dôsledku redukujú, keďže by malo dôjsť k výraznému zníženiu ich rozpočtov.
„Taký postup nevedie k posilneniu ani modernizácii médií verejnej služby. Vedie k ich destabilizácii a v konečnom dôsledku k ich marginalizácii. A to považujeme v aktuálnom európskom kontexte za neprijateľné,“ zdôraznili v otvorenom liste.
Poplatkový systém podľa nich zaisťuje najvyššiu možnú mieru nezávislosti médií verejnej služby od politickej a ekonomickej moci. Poukázali tiež na to, že v súčasnosti sa platí jeden poplatok za domácnosť. Ak by však boli médiá financované zo štátneho rozpočtu, platil by za ne prostredníctvom daní každý, kto zarába.
Babiša žiadajú o stiahnutie oboch návrhov zákonov a tiež o vytvorenie odbornej pracovnej skupiny, ktorá by umožnila viesť vecnú, odbornú a transparentnú debatu o budúcnosti médií verejnej služby v Česku. „Médiá verejnej služby sú tu pre všetkých. Preto by rozhodnutie o ich budúcnosti nemalo byť výsledkom jednostranného politického kroku, ale širokej spoločenskej diskusie a dohody naprieč politickým spektrom,“ dodali riaditelia ČT a ČRo.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)