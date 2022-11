Riaditelia múzeí a galérií po celom svete odsúdili útoky aktivistov

Na archívnej snímke návštevníčky si prezerajú vystavené serigrafie Campbell's Soup amerického umelca Andyho Warhola na výstave s názvom Andy Warhol _ From A to B and Back Again (Andy Warhol - od A po B and späť) v San Franciscu. Aktivisti bojujúci za ochranu klímy v noci na stredu 9. novembra 2022 v Austrálskej národnej galérii v Canberre posprejovali a polepili vystavené serigrafie Campbell's Soup amerického umelca Andyho Warhola. Galéria informovala, že diela neutrpeli žiadne škody.