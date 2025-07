Riaditelia NASA a Roskosmosu sa dohodli na prevádzkovaní ISS do 2028

Mys Canaveral 31. júla (TASR) - Riaditeľ ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos Dmitrij Bakanov vo štvrtok uviedol, že sa s americkým ministrom dopravy ako úradujúcim šéfom amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA) Seanom Duffym dohodli na predĺžení prevádzky Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) do roku 2028. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AFP a TASS.



„Dialóg prebehol dobre. Dohodli sme sa, že ISS budeme prevádzkovať do roku 2028. Na probléme jej stiahnutia z obežnej dráhy budeme pracovať do roku 2030,“ citovala ruská agentúra TASS Bakanova.



Šéfovia ruskej a americkej vesmírnej agentúry viedli prvé osobné rokovania od roku 2018. Okrem ISS preberali aj prípadný spoločný prieskum Mesiaca a hlbokého vesmíru či pokračovanie spolupráce na ďalších vesmírnych projektoch.



Bakanov pricestoval do Spojených štátov ešte v utorok a pozrieť si mal aj štart misie Crew-11 spoločnosti SpaceX, ktorú vo štvrtok pre husté mraky na poslednú chvíľu odložili. Členom posádky je aj ruský kozmonaut Oleg Platonov.



ISS je na obežnej dráhe od 20. novembra 1998. Na projekte sa okrem Ruska a USA podieľajú aj Kanada, Japonsko a desať štátov Európskej vesmírnej agentúry (ESA) - Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Nórsko, Španielsko, Švédsko a Švajčiarsko.



ISS je jednou z mála oblastí, v ktorých Rusko a západné krajiny stále spolupracujú aj po vojenskej agresii Moskvy na Ukrajine. V rámci sankcií uvalených na Rusko mnoho západných krajín s Roskosmosom ukončilo partnerstvo, hoci jeho rakety Sojuz zostávajú jednými z mála schopných dosiahnuť ISS. Moskva už niekoľkokrát oznámila stiahnutie sa z tohto programu, keďže v roku 2027 pdajne plánuje začať s budovaním vlastnej orbitálnej stanice.