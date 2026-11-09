< sekcia Zahraničie
Riaditelia škôl v Lyone upozornili na nárast násilia na protestoch
Vstupnú bránu budovy v piatok poškodil požiar, ktorý sa rozšíril od horiacich kontajnerov.
Autor TASR
Paríž 9. novembra (TASR) - Takmer sto riaditeľov a zástupcov stredných škôl sa v pondelok zišlo pred vypáleným vstupom do jedného z gymnázií v meste Lyon. Svojím protestom chceli upozorniť na narastajúce násilie sprevádzajúce študentské protesty. Žiakov aj ich rodičov preto vyzvali na „zásadnú zmenu postoja“. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.
Protest sa konal pred lýceom Édouarda Herriota v centre Lyonu, tretieho najväčšieho francúzskeho mesta, kde sa zišlo najmenej 80 ľudí - členov vedenia rôznych stredných škôl.
Vstupnú bránu budovy v piatok poškodil požiar, ktorý sa rozšíril od horiacich kontajnerov. Incident mohol mať podľa vedenia školy dramatické následky. Riaditeľ musel zabezpečiť evakuáciu približne tisícky študentov cez dva náhradné východy.
„Každé ráno stojíme pred školami, žiaci po nás hádžu odpadkové koše či zábrany a nadávajú nám. Človek má pocit, akoby sa to už stalo rutinou,“ povedala pre agentúru AFP Isabelle Rhetyová, riaditeľka školy v Lyone a zástupkyňa tajomníčky odborového zväzu SNPDEN-UNSA, ktorý zastupuje väčšinu vedení škôl.
Protestujúci zamestnanci škôl si, podobne ako študenti, priniesli kartónové transparenty s heslami. Na jednom z nich stálo: „Dialóg školu buduje, urážky ju ničia.“ Ďalší upozorňoval, že útok na riaditeľa školy je zároveň útokom na celú školu.
„Je to chvíľa solidarity. Riaditeľ školy je tiež človek z mäsa a kostí. Žije, dýcha, alebo sa o to aspoň snaží. Keď sa mu vyhrážajú, verejne ho očierňujú alebo napádajú, má to dosah na jeho fyzickú a psychickú integritu, ale aj na jeho rodinu,“ uviedol Damien Coursodon, riaditeľ lýcea Édouarda Herriota a člen vedenia odborovej organizácie Indépendance et Direction (iD-FO).
Napätie v oblasti Lyonu pretrvávalo aj v pondelok ráno. Študentské protesty sa týkali približne 12 škôl, pričom na niekoľkých z nich došlo k vyhroteným situáciám. Polícia v súvislosti s používaním pyrotechnických mínometov zadržala celkovo osem ľudí.
Násilie sa neobmedzilo len na Lyon. V okolí Bordeaux utrpel riaditeľ školy zranenie hlavy po zásahu hodeným predmetom.
Medzičasom sa francúzsky premiér Sébastien Lecornu stretol so zástupcami stredoškolákov a vysokoškolských študentov. Reagoval tak na masové protestné zhromaždenia, ktoré sa vo Francúzsku konali v októbri.
Protest sa konal pred lýceom Édouarda Herriota v centre Lyonu, tretieho najväčšieho francúzskeho mesta, kde sa zišlo najmenej 80 ľudí - členov vedenia rôznych stredných škôl.
Vstupnú bránu budovy v piatok poškodil požiar, ktorý sa rozšíril od horiacich kontajnerov. Incident mohol mať podľa vedenia školy dramatické následky. Riaditeľ musel zabezpečiť evakuáciu približne tisícky študentov cez dva náhradné východy.
„Každé ráno stojíme pred školami, žiaci po nás hádžu odpadkové koše či zábrany a nadávajú nám. Človek má pocit, akoby sa to už stalo rutinou,“ povedala pre agentúru AFP Isabelle Rhetyová, riaditeľka školy v Lyone a zástupkyňa tajomníčky odborového zväzu SNPDEN-UNSA, ktorý zastupuje väčšinu vedení škôl.
Protestujúci zamestnanci škôl si, podobne ako študenti, priniesli kartónové transparenty s heslami. Na jednom z nich stálo: „Dialóg školu buduje, urážky ju ničia.“ Ďalší upozorňoval, že útok na riaditeľa školy je zároveň útokom na celú školu.
„Je to chvíľa solidarity. Riaditeľ školy je tiež človek z mäsa a kostí. Žije, dýcha, alebo sa o to aspoň snaží. Keď sa mu vyhrážajú, verejne ho očierňujú alebo napádajú, má to dosah na jeho fyzickú a psychickú integritu, ale aj na jeho rodinu,“ uviedol Damien Coursodon, riaditeľ lýcea Édouarda Herriota a člen vedenia odborovej organizácie Indépendance et Direction (iD-FO).
Napätie v oblasti Lyonu pretrvávalo aj v pondelok ráno. Študentské protesty sa týkali približne 12 škôl, pričom na niekoľkých z nich došlo k vyhroteným situáciám. Polícia v súvislosti s používaním pyrotechnických mínometov zadržala celkovo osem ľudí.
Násilie sa neobmedzilo len na Lyon. V okolí Bordeaux utrpel riaditeľ školy zranenie hlavy po zásahu hodeným predmetom.
Medzičasom sa francúzsky premiér Sébastien Lecornu stretol so zástupcami stredoškolákov a vysokoškolských študentov. Reagoval tak na masové protestné zhromaždenia, ktoré sa vo Francúzsku konali v októbri.